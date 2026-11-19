Pochi avrebbero scommesso su Apple TV come miglior servizio di streaming dell’anno, eppure è andata proprio così ai Premi Xataka Verisure 2026. È stata una delle prime sorprese della serata: la piattaforma di Cupertino si è lasciata alle spalle i concorrenti più agguerriti e si è portata a casa il riconoscimento più ambito della categoria. Non è stato nemmeno l’unico successo per Apple, che ha conquistato anche il premio per il miglior smartphone premium e quello per il miglior tablet, piazzandosi poi seconda tra i pieghevoli e tra gli smartwatch. Un risultato pieno, che dice parecchio su come sia cambiata la percezione del servizio negli ultimi anni.

Apple TV sul gradino più alto davanti a HBO Max e Netflix

La sfida non era affatto semplice. Nella categoria dedicata allo streaming figuravano ben 17 candidati, tra cui nomi del calibro di Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ e Movistar Plus+. Il verdetto è arrivato da un sistema di voto misto che ha messo insieme il parere degli esperti di Xataka e di altre testate dello stesso gruppo, quello di una giuria esterna specializzata e infine le preferenze della community. Alla fine dei conteggi la classifica ha visto Apple TV al primo posto, HBO Max al secondo e Netflix al terzo.

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Dietro questo podio c’è soprattutto un catalogo che nel tempo è cresciuto parecchio. Nei primi anni la piattaforma veniva criticata proprio per la scarsità di contenuti, tanto che in un paio di mesi si poteva vedere praticamente tutto. Oggi la situazione è diversa: le serie sono numerose e la linea editoriale continua a privilegiare la qualità rispetto ai titoli riempitivi. Ci sono produzioni ormai diventate dei punti di riferimento, come Scissione e Ted Lasso, affiancate da novità come Pluribus e Widow’s Bay. E l’offerta non si ferma, perché con il passare dei mesi arrivano nuovi titoli capaci di sorprendere e di alzare l’asticella, così da avere sempre qualcosa di interessante da guardare.

A confermarlo ci sono anche gli Emmy. Apple TV ne ha collezionati 89 in meno di sette anni, con 28 statuette nell’edizione 2026, il miglior risultato di sempre per il servizio. Numeri che le permettono già di superare Disney+ e Prime Video, pur con una libreria decisamente meno corposa. C’è poi una vera specializzazione nella fantascienza, con titoli come Silo, Pluribus, Fondazione e For All Mankind. Chi ama il genere trova sempre pane per i propri denti, e non sono pochi quelli che ormai considerano Apple TV la nuova HBO.

Un prezzo chiaro e tutto incluso

L’altro grande punto di forza riguarda il prezzo. L’abbonamento costa 9,99 euro al mese e comprende tutto: risoluzione 4K e audio surround senza piani a scaglioni. Non esiste una formula con pubblicità e non ci sono costi aggiuntivi. Su Netflix, per fare un confronto, il 4K è riservato al piano Premium da 21,99 euro.

Il quadro delle tariffe aiuta a capire meglio la differenza. Netflix parte da 8,99 euro con la pubblicità, sale a 14,99 euro per il piano standard senza spot e arriva appunto a 21,99 euro per il Premium. Disney+ e HBO Max seguono uno schema identico, con 6,99 euro per la versione con annunci, 10,99 euro per quella standard senza interruzioni e 15,99 euro per la premium. Prime Video costa 4,99 euro con pubblicità e 6,98 euro senza. Apple TV invece ha una sola opzione da 9,99 euro, senza distinzioni.

A questo si aggiunge la possibilità di condividere l’abbonamento in famiglia senza pagare nulla in più, senza limitazioni e senza minacce di blocco dell’account. Inoltre Apple TV fa parte di un business molto più ampio, quello dei servizi Apple, e proprio per questo non dà l’impressione di voler spremere al massimo i propri abbonati.

Fonte: TecnoAndroid