La commissione Commercio del Senato degli Stati Uniti, presieduta dal repubblicano Ted Cruz, ha dato il via libera alla nomina di Danielle Thumann alla FCC, l’autorità federale che regola le comunicazioni. Il voto è finito 15 a 0, ma solo perché i 13 democratici della commissione hanno deciso di non presentarsi per far mancare il numero legale. Cruz è andato avanti lo stesso con una votazione di soli repubblicani, nonostante sulla candidata scelta da Trump pesi l’accusa di aver fornito una testimonianza falsa sul suo lavoro di consulente legale per il presidente della FCC Brendan Carr. “Oggi faremo il nostro lavoro anche se i democratici si rifiutano di venire a fare il loro”, ha detto il senatore texano durante la seduta del 18 novembre.

Le nomine passano prima al vaglio delle commissioni e poi devono ottenere la maggioranza nell’aula del Senato. I repubblicani puntano a confermare Thumann prima di gennaio, quando il controllo della camera passerà ai democratici. Di norma la commissione Commercio richiede la presenza di almeno un membro della minoranza per votare sulle nomine. Un portavoce di Cruz sostiene però che il regolamento del Senato consente comunque di portare la nomina al voto dell’aula intera. Dal fronte opposto, una portavoce della senatrice Maria Cantwell, la democratica di grado più alto in commissione, ha ricordato che quella regola esiste dal 2005. Tecnicamente la commissione sotto Cruz non ha mai adottato un proprio regolamento per questa legislatura, ma nella pratica ha sempre seguito quello precedente. “Fino a oggi”, ha aggiunto la portavoce.

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Danielle Thumann: l’accusato di falsa testimonianza e le email sul caso 60 Minutes

Durante un’audizione della settimana scorsa il senatore democratico Ben Ray Luján aveva chiesto a Thumann se sostenesse quella che ha definito la campagna illegale di Carr per togliere Jimmy Kimmel dall’etere. La risposta è stata netta: “Non ho lavorato con il presidente su nessuna questione legata ai media”. In una lettera inviata a Cruz, Luján ha sostenuto che la candidata avrebbe ingannato la commissione, perché documenti ottenuti con richieste di accesso agli atti dimostrerebbero il suo coinvolgimento in diverse pratiche legate ai media, compresi gli impegni presi da Skydance per ottenere il via libera della FCC alla fusione con Paramount.

Sul sito dell’agenzia Thumann figura come consulente senior di Carr per le questioni che riguardano tre uffici: telefonia fissa, sicurezza pubblica e affari dei consumatori. Alcune email ottenute dal gruppo Protect Democracy mostrano comunque un certo coinvolgimento in dossier mediatici. Nelle risposte scritte inviate ai senatori questa settimana, la candidata ha spiegato che il suo lavoro a volte include l’esame di documenti fuori dal suo ambito, precisando però di non aver avuto alcuna conversazione con Paramount, CBS o Skydance sulla fusione.

Luján le attribuisce anche un ruolo nella gestione dei reclami per presunta distorsione delle notizie nel programma 60 Minutes della CBS, oltre che nella risposta ai cittadini sul caso Kimmel. Su quest’ultimo punto, però, Thumann risulta soltanto destinataria delle email. Diverso il discorso per 60 Minutes, dato che la candidata ha approvato il testo con cui la FCC invitava chi aveva presentato reclami sull’intervista a Kamala Harris a ripresentarli nel fascicolo ufficiale aperto per quel procedimento.

Il nodo delle nomine in coppia e il futuro equilibrio della FCC

I democratici avevano annunciato il boicottaggio il giorno prima, contestando l’arrivo di un terzo repubblicano mentre un seggio democratico resta vuoto. In una lettera a Cruz gli hanno persino citato le sue parole del 2014, quando scriveva che i candidati controversi non dovrebbero essere confermati nella fase finale della legislatura da senatori che hanno appena perso il seggio. Cruz ha replicato che i democratici controlleranno il Senato da gennaio, “purtroppo”, ma che quel giorno era il 18 novembre e che esistono ampi precedenti.

Tradizionalmente le nomine alla FCC vengono abbinate, un repubblicano e un democratico, quando c’è un posto libero per ciascun partito. Per Cruz non si tratta di un obbligo, visto che la legge si limita a dire che non più di tre commissari possono appartenere allo stesso partito. Con la conferma di Thumann i repubblicani avrebbero una maggioranza di 3 a 1. L’unica democratica, Anna Gomez, dovrebbe lasciare l’incarico alla fine del 2027 se Trump non la rinominasse. I democratici chiedono di rinviare tutto alla prossima legislatura e di abbinare la nomina di Thumann alla riconferma di Gomez e alla scelta di un altro commissario democratico.

Fonte: TecnoAndroid