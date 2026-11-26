Milano si trasforma in un laboratorio per gli agenti AI, programmi di intelligenza artificiale capaci di collaborare tra loro per far funzionare meglio i servizi della città. L’iniziativa nasce da un accordo tra Fastweb + Vodafone e la società di consulenza Business Integration Partners (BIP) all’interno di Project NANDA, il programma internazionale di ricerca sviluppato dal MIT Media Lab. Si tratta del centro del Massachusetts Institute of Technology che lavora su intelligenza artificiale, robotica, design e interazione tra persone e macchine. L’obiettivo del progetto è costruire un’infrastruttura aperta in cui sistemi di IA appartenenti a organizzazioni diverse riescano a comunicare e a coordinare le proprie attività.

Il primo vero banco di prova è stato il Milano Agentic City Hackathon, organizzato il 20 e 21 novembre con il patrocinio del Comune. In quei due giorni 25 squadre di studenti universitari e ricercatori hanno messo a punto prototipi pensati per semplificare l’accesso ai servizi, rendere più fluidi gli spostamenti e affrontare alcuni problemi ambientali.

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Dalle applicazioni isolate ai servizi coordinati

Il punto di partenza è un limite piuttosto evidente delle attuali città intelligenti, dove servizi pubblici e privati viaggiano spesso su piattaforme separate che non dialogano. Basta pensare a chi deve raggiungere una struttura sanitaria. Per prenotare la visita, controllare le agevolazioni disponibili e organizzare il viaggio può trovarsi costretto a passare da un sistema all’altro. Nel modello proposto, invece, agenti software specializzati potrebbero occuparsi di tutte queste operazioni in modo coordinato, interagendo con i sistemi autorizzati e riducendo i passaggi richiesti al cittadino.

Portata sulla scala della gestione urbana, un’architettura del genere permetterebbe di collegare servizi creati e amministrati da soggetti diversi senza doverli per forza riunire in un’unica piattaforma.

I progetti nati nella città simulata

La sperimentazione si è svolta dentro una rappresentazione virtuale della città chiamata NANDA Town Milano. Ai partecipanti è stato chiesto di realizzare agenti interoperabili e di immaginare come potrebbero cambiare i servizi urbani nel 2027. Le sfide, definite insieme al Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune, toccavano tre ambiti precisi, cioè mobilità, accessibilità e ambiente. Tra le squadre vincitrici compaiono Tartufi Pazzi, Prompt Father(s), It’s a Feature Not a Bug e Toros.

Le soluzioni presentate vanno in direzioni diverse. Ci sono sistemi che coordinano le prenotazioni sanitarie con gli spostamenti necessari per arrivare alle strutture, strumenti che facilitano l’accesso a prestazioni e agevolazioni, piattaforme per raccogliere e organizzare le richieste degli abitanti dei vari quartieri e modelli capaci di individuare in anticipo i rischi legati alla qualità dell’aria. Sono stati sperimentati anche il coordinamento tra mezzi pubblici e semafori e un accesso vocale ai servizi che non richiede app né schermi. Agenti, codice e documentazione saranno consegnati al Comune di Milano con licenza open source. In questo modo altre amministrazioni potranno studiarli e riutilizzarli, anche se toccherà al Comune stabilire se avviare ulteriori verifiche, adattamenti e sperimentazioni.

Una rete internazionale che parte dal MIT

Il progetto milanese rientra nel lavoro di Project NANDA al MIT Media Lab, coordinato da Ramesh Raskar. L’ambizione è dare vita a un “internet degli agenti IA” in cui programmi di imprese, pubbliche amministrazioni e altre realtà possano trovarsi, verificare la propria identità e scambiarsi richieste attraverso strumenti comuni. Il capitolo italiano è guidato da BIPxTech, il centro di competenza tecnologica di BIP, e secondo i promotori Milano è il primo contesto europeo di sperimentazione urbana del programma, che è attivo anche a Boston e Charlotte negli Stati Uniti e a Nashik in India. All’hackathon hanno preso parte il filosofo Luciano Floridi, l’amministratore delegato di Fastweb + Vodafone Walter Renna, la rappresentante del Comune Layla Pavone e lo stesso Raskar.

Fastweb + Vodafone ha messo a disposizione dei team la potenza di calcolo del proprio supercomputer basato su tecnologie Nvidia, un’infrastruttura che fa parte della strategia aziendale fondata su centri dati, reti fisse e mobili, cloud e servizi di sicurezza informatica localizzati in Italia. L’esperimento serve soprattutto a capire se agenti sviluppati da organizzazioni differenti siano in grado di collaborare attorno a un bisogno concreto del cittadino. Per ora il risultato è un insieme di progetti riutilizzabili e una collaborazione tra ricerca, imprese e amministrazione. La loro eventuale trasformazione in servizi pubblici dipenderà dalle prossime scelte del Comune e dalla capacità di queste soluzioni di funzionare in condizioni reali.

Fonte: TecnoAndroid