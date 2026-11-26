Trovare un ristorante in cui mangiare bene, sentirsi accolti e non avere brutte sorprese al momento di pagare: è da questa idea che riparte Piatti Chiari, la guida gastronomica di iliad, che con la seconda edizione cambia formato e diventa un’applicazione gratuita. Il progetto, nato per raccontare i locali in cui la qualità si accompagna a un rapporto sincero con il cliente, abbandona la dimensione cartacea per diventare uno strumento consultabile direttamente dallo smartphone.

La nuova edizione è stata presentata a Milano e raccoglie 1.350 locali distribuiti in tutta Italia, con 228 attività che hanno ricevuto il Premio Piatti Chiari. L’iniziativa coinvolge ancora una volta Passione Gourmet, che affianca iliad nella selezione e nella valorizzazione delle realtà gastronomiche presenti nella guida. Il cambiamento non riguarda soltanto il supporto: la versione digitale permette di cercare nuovi indirizzi, organizzare le proprie scoperte e consultare informazioni che potranno essere aggiornate nel corso dell’anno, rendendo Piatti Chiari una guida in continua evoluzione.

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Un’app per trovare ristoranti, pizzerie e locali vicino a casa

La nuova applicazione Piatti Chiari è disponibile gratuitamente su iOS e Android e mette a disposizione diversi strumenti per individuare il posto giusto in base alle proprie preferenze. È possibile cercare locali nelle vicinanze e applicare filtri legati alla fascia di prezzo, alla cucina proposta o a specifiche caratteristiche del locale.

Tra le opzioni figurano, ad esempio, la possibilità di individuare proposte vegetariane e vegane, locali con dehors oppure ristoranti aperti la domenica. Non manca la gestione dei preferiti, con la possibilità di creare liste personalizzate di indirizzi da conservare e condividere con altre persone. Il passaggio all’app consente inoltre alla guida di aggiornarsi nel tempo. Nuovi locali potranno essere aggiunti, quelli già presenti potranno essere sottoposti a verifiche e saranno pubblicati contenuti editoriali dedicati. Una differenza importante rispetto alla precedente edizione, che permette di seguire più da vicino l’evoluzione del panorama gastronomico italiano.

Come nasce la selezione dei Palati Sinceri

Alla base del progetto ci sono i cosiddetti Palati Sinceri, ovvero dipendenti e professionisti iliad che contribuiscono alla raccolta delle segnalazioni. Grazie agli spostamenti lavorativi e alla presenza sul territorio, possono individuare ristoranti e attività in cui hanno vissuto esperienze positive, raccontando luoghi che meritano di essere scoperti. La rete iliad conta oltre 21.000 antenne, oltre a uffici e negozi distribuiti sul territorio nazionale. Questa presenza permette ai collaboratori di entrare in contatto con realtà locali molto diverse, dalle trattorie alle pizzerie, passando per wine bar e ristoranti con cucine internazionali.

Le segnalazioni vengono poi arricchite dal lavoro di Passione Gourmet, che contribuisce alla curatela gastronomica, alla valutazione e all’organizzazione delle esperienze raccolte. Il risultato è una selezione che nasce dall’incontro tra conoscenza diretta dei territori e competenze legate al mondo della ristorazione.

Premio Piatti Chiari 2027: 228 locali riconosciuti

Uno degli elementi centrali della guida è il Premio Piatti Chiari 2027, assegnato a 228 locali che si distinguono per la trasparenza nei confronti dei clienti. La valutazione prende in considerazione aspetti concreti dell’esperienza, non soltanto la proposta gastronomica. Tra i criteri rientrano la chiarezza dei menù e degli scontrini, la disponibilità a fornire informazioni sugli ingredienti e la correttezza del conto. Elementi che aiutano a instaurare un rapporto di fiducia e che rappresentano il filo conduttore dell’intera iniziativa.

La filosofia di iliad, costruita sulla semplicità e sulla chiarezza nel settore delle telecomunicazioni, viene così trasferita anche alla tavola. Sapere cosa si mangia, quanto si spende e trovare un’accoglienza sincera diventano valori da riconoscere e condividere, oltre che criteri per orientarsi nella scelta di un locale.

Dove scaricare Piatti Chiari

La nuova guida gastronomica è già disponibile in formato digitale e può essere scaricata gratuitamente. L’applicazione consente di accedere ai 1.350 locali selezionati, consultare i premiati e utilizzare gli strumenti di ricerca e organizzazione degli indirizzi.

Fonte: TecnoAndroid