Snapseed, nel codice nuovi modi rapidi per aprire la fotocamera

Per Snapseed si prepara un accesso molto più rapido alla fotocamera integrata, e gli indizi arrivano direttamente dall’ultima versione dell’app. Si tratta dello storico strumento di editing fotografico che Google ha deciso di riportare in vita dopo anni di immobilismo, rinnovandolo profondamente sia nell’aspetto sia nelle funzioni con la versione 4.0 distribuita a maggio.

Da quel momento il ritmo degli aggiornamenti non si è più fermato. Sono arrivati diversi rilasci minori che hanno portato nuovi strumenti, funzioni inedite e parecchie ottimizzazioni, ma che spesso nascondevano anche tracce di ciò che sarebbe arrivato più avanti. Era successo per esempio con un potentissimo strumento dedicato alla creazione dei collage. Anche l’ultima build di Snapseed custodisce nel suo codice qualche novità piuttosto interessante, questa volta legata al modo in cui si apre la fotocamera interna.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Snapseed sposta l’attenzione sulla fotocamera interna

Negli ultimi tempi le funzioni in cantiere sono state numerose. In ordine di tempo l’ultima scoperta riguardava lo strumento Erase, pensato come una specie di gomma magica capace di eliminare gli elementi indesiderati da uno scatto. Con la nuova versione 4.1.12.1004170939 però il lavoro degli sviluppatori sembra essersi concentrato su un aspetto diverso, cioè permettere agli utenti di avviare più velocemente la fotocamera di Snapseed.

Al momento le strade disponibili sono tre. Si può aprire l’app e scegliere la voce Fotocamera, oppure tenere premuta l’icona dell’applicazione e selezionare Fotocamera tra le azioni proposte. In alternativa è possibile tenere premuta proprio quella voce nel menu contestuale e trascinarla sulla schermata iniziale, così da trasformarla in una scorciatoia sempre a portata di dito.

La nuova sezione Aiuto svela come cambierà l’avvio

I dettagli sulle prossime novità emergono da una sezione Aiuto (Help nella versione originale) che è ancora in fase di sviluppo. Quando verrà attivata offrirà una serie di suggerimenti per sfruttare al meglio l’applicazione, e tra questi compaiono appunto le nuove modalità per richiamare la fotocamera interna. Sono suddivise in due categorie ben distinte, ovvero Controlli fisici e Widget e scorciatoie.

La prima famiglia si affida ai tasti fisici dello smartphone, come il gesto della doppia pressione presente sui Pixel, che lancia l’app fotocamera impostata come predefinita. Per far partire direttamente quella di Snapseed bisognerà quindi sceglierla come fotocamera predefinita del sistema.

La seconda categoria invece punta su collegamenti distribuiti nell’interfaccia di Android. La fotocamera di Snapseed potrà essere aperta da una scorciatoia sulla schermata iniziale, da un riquadro nel pannello delle impostazioni rapide oppure da una scorciatoia nella schermata di blocco. Le immagini del menu Aiuto mostrano proprio la parte dedicata a widget e scorciatoie, con alcuni collegamenti evidenziati in verde. Toccandoli sarà possibile aggiungere la scorciatoia alla home e inserire il relativo riquadro tra le impostazioni rapide.

Sui tempi di arrivo non ci sono ancora indicazioni precise. Lo sviluppo però appare già a buon punto e questo lascia pensare che l’attesa non sarà particolarmente lunga prima di vedere queste funzioni disponibili per tutti.

Snapseed per i dispositivi Android si può scaricare o aggiornare gratuitamente dal Google Play Store, scegliendo Installa al primo download oppure Aggiorna se l’app è già presente sul telefono.

Fonte: TecnoAndroid