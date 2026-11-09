Snapchat+ supera 30 milioni di abbonati, ma Snap cala in Borsa

Snapchat+ ha superato la soglia dei 30 milioni di abbonati paganti. Lo ha comunicato Snap mercoledì, nel documento che accompagna i risultati del terzo trimestre 2026, e il numero racconta una crescita piuttosto rapida: rispetto a febbraio, quando l’azienda aveva annunciato di aver oltrepassato quota 25 milioni, all’appello si sono aggiunti altri 5 milioni di iscritti nel giro di pochi mesi.

Il servizio è nato nel 2022 con una formula semplice. Per circa 3,50 euro al mese gli utenti ottengono accesso a funzioni esclusive e a novità in anteprima, prima che arrivino al resto della piattaforma. Visto il buon riscontro iniziale, Snap ha poi deciso di affiancare all’abbonamento base altri piani a pagamento, con l’obiettivo di diversificare le proprie fonti di guadagno. C’è Lens+, che costa circa 8 euro al mese e sblocca Lenti esclusive ed esperienze in realtà aumentata, e c’è Snapchat+ Platinum, il livello più alto da circa 14 euro mensili, pensato per chi vuole usare l’app senza pubblicità.

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Abbonati in crescita dopo la stretta sui Memories

Il traguardo arriva a un anno di distanza da una decisione che aveva sollevato parecchie polemiche. Snapchat aveva infatti introdotto un limite allo spazio gratuito per la funzione Memories, quella che conserva foto e video salvati, avvisando gli utenti che per mantenere i propri contenuti sarebbe stato necessario pagare circa 2 euro al mese per avere spazio extra oppure sottoscrivere Snapchat+.

Non a caso, nel conteggio dei 30 milioni rientrano anche questi piani di archiviazione. “Abbiamo superato i 30 milioni di abbonati paganti tra Snapchat+, Memories Storage e Lens+”, ha scritto il CEO Evan Spiegel nella lettera agli investitori. “Le funzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale hanno aiutato Lens+ a superare le nostre aspettative, dimostrando come nuove esperienze creative possano spingere la domanda per i nostri prodotti a pagamento. Gli abbonati paganti rappresentano ancora una piccola parte della nostra community mensile, e questo ci lascia margine per crescere grazie a un’adozione più ampia e a nuove esperienze premium.”

Il titolo scivola del 12% dopo la trimestrale

Se il fronte degli abbonamenti sorride, il resto della trimestrale ha convinto molto meno il mercato. Le azioni di Snap sono calate del 12% dopo che l’azienda ha mancato le stime degli analisti sia sui ricavi pubblicitari sia sulla crescita degli utenti. Nel trimestre gli utenti attivi giornalieri sono stati 495 milioni, in leggero aumento rispetto ai 493 milioni del periodo precedente ma comunque sotto i 499 milioni che gli analisti si aspettavano.

Su questo punto la società ha voluto chiarire la propria impostazione. “Il coinvolgimento quotidiano è stato storicamente stabile in rapporto a quello mensile, ma non intendiamo ottimizzare Snapchat attorno all’uso giornaliero a scapito del valore di lungo periodo per la nostra community”, si legge nella lettera agli investitori. “Un orizzonte più lungo allinea meglio le metriche che comunichiamo con le scelte di prodotto e di sicurezza che rafforzano le relazioni, creano un’utilità duratura e sostengono una crescita del pubblico più ampia e solida.” Quanto alla pubblicità, Spiegel ha ammesso che la crescita dei ricavi resta al di sotto degli obiettivi fissati dall’azienda. Per questo Snap intende dare priorità al miglioramento delle prestazioni per gli inserzionisti e ad ampliare i modi in cui le aziende possono raggiungere gli utenti della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid