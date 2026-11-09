Sexting con l’IA: cosa rivela il primo studio italiano

Il sexting con l’intelligenza artificiale rappresenta soltanto la parte più visibile di un fenomeno molto più ampio, cioè l’ingresso dei chatbot nella sfera dell’intimità. Non serve arrivare a innamorarsi di un assistente virtuale come accade nel celebre film Her. Il cambiamento comincia molto prima, quando a una macchina si racconta qualcosa che non si direbbe a un’altra persona, le si chiede un consiglio sulla propria relazione oppure si inizia a flirtare con un interlocutore che risponde sempre, non sembra giudicare in alcun modo e si adatta via via alle preferenze di chi scrive.

Una prima fotografia italiana arriva da un lavoro firmato da ricercatori della Sapienza Università di Roma e dell’Università della Valle d’Aosta, appena pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior. Si muove in un territorio ancora poco esplorato con metodo scientifico solido. Sulle attività sessuali online e sullo scambio di messaggi erotici fra persone esiste ormai molta letteratura, mentre si sa ancora poco di cosa succeda quando dall’altra parte della conversazione c’è un sistema generativo e non un essere umano.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa racconta lo studio italiano sul sexting con l’IA

Il gruppo formato da Alessandra Ragona, Antonio Chirumbolo, Lia Ruggeri, Elena Cattelino e Mara Morelli ha coinvolto 378 giovani adulti italiani fra 18 e 35 anni tramite un questionario online anonimo. Il campione non è rappresentativo della popolazione, quindi quell’8,7% emerso dall’indagine non va letto come “quasi un giovane italiano su dieci”. Si tratta piuttosto di un primo segnale. Trentatré partecipanti hanno dichiarato di aver praticato sexting con un’intelligenza artificiale e fra loro il 75,8% era composto da uomini, mentre sul fronte dell’orientamento sessuale il gruppo si divideva quasi a metà fra persone esclusivamente eterosessuali e non. Numeri così piccoli impongono naturalmente molta prudenza.

Agli intervistati sono stati somministrati strumenti psicometrici già noti, come la Sexual Sensation Seeking Scale, che misura la propensione a cercare esperienze sessuali nuove e stimolanti, e la versione breve del Cyber Pornography Use Inventory, pensata per valutare gli aspetti problematici del consumo di pornografia online. La pratica risulta associata a livelli più alti di ricerca di sensazioni sessuali e a un uso problematico del porno. Correlazione però non significa causalità, e lo studio non stabilisce né che il porno spinga verso i chatbot erotici né il contrario.

Gli stessi autori invitano a evitare letture patologizzanti e non propongono alcuna diagnosi di dipendenza. Con 33 utilizzatori e un disegno trasversale è impossibile seguire l’evoluzione del comportamento nel tempo o capirne gli effetti su benessere e relazioni. Restano aperte diverse ipotesi, dalla semplice curiosità al desiderio di esplorare fantasie difficili da condividere con un partner, fino alla percezione di un ambiente privo di giudizio e sempre disponibile. C’è poi una differenza netta rispetto al sexting tradizionale, perché con una macchina la reciprocità sparisce e il sistema non prova desiderio, imbarazzo o coinvolgimento. Formalmente il lavoro è una lettera all’editore con dati preliminari, condivisi sull’Open Science Framework e approvati dal comitato etico dell’Università della Valle d’Aosta.

Quando il chatbot diventa un confidente

Un’indagine nazionale condotta in Germania su 2.658 adulti fra 18 e 75 anni, pubblicata quest’anno sulla stessa rivista, ha individuato sei categorie di attività sessuali supportate dall’IA. Il 31,6% ne aveva svolta almeno una nei dodici mesi precedenti. Il 20,3% aveva cercato informazioni sessuali generate artificialmente, il 19% l’aveva usata come forma di consulenza e il 20,2% aveva consumato pornografia sintetica. Le conversazioni apertamente erotiche con agenti artificiali riguardavano il 20,5% degli uomini e il 7,7% delle donne, dati non confrontabili con quelli italiani per via di metodi diversi.

Lo scorso settembre l’Imagining the Digital Future Center della Elon University ha diffuso The Rise of AI Companions, realizzato con YouGov. Il 27% degli adulti statunitensi che usano internet aveva interazioni sociali con grandi modelli linguistici e fra chi li impiegava per scopi personali o emotivi il 9% li aveva usati per conversazioni sessuali o giochi di ruolo. Il 31% considerava il proprio chatbot un amico, il 36% si sentiva emotivamente legato ad almeno un sistema e il 38% avrebbe vissuto come una perdita personale l’impossibilità di continuare a usarlo. Il 43% sosteneva che l’IA lo capisse come persona e il 39% addirittura meglio della maggior parte degli esseri umani.

Qui sesso, confidenza e antropomorfizzazione si incontrano. Un modello linguistico non si affeziona e non comprende una confessione in senso umano, produce risposte basate su modelli statistici e istruzioni. Eppure usa il linguaggio naturale, rispetta i turni, ricorda dettagli e adatta tono e contenuti. Basta comportarsi come se dall’altra parte ci fosse qualcuno. Dietro una chat erotica o un’app di incontri c’è quasi sempre un’altra persona, mentre con l’IA compare una reciprocità simulata fatta di attenzione, approvazione, flirt e conforto.

Fonte: TecnoAndroid