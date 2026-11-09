Viaggio nel tempo: tre righe di matematica sbarrano molti scenari

Il viaggio nel tempo potrebbe avere un nemico inatteso, e non si tratta di un paradosso filosofico ma di poche righe di matematica. Un nuovo studio propone infatti un criterio geometrico piuttosto semplice che permetterebbe di escludere la possibilità di tornare indietro nel tempo in molti universi. Il punto però va chiarito subito: il lavoro non chiude del tutto la porta a questa ipotesi, la rende soltanto impraticabile in un numero ampio di scenari.

Si parla di un tema che da sempre si muove sul filo sottile che separa la fisica dalla fantascienza. Per decenni scienziati e scrittori hanno immaginato modi diversi per rendere possibile un ritorno al passato, e alcuni di questi modelli hanno trovato spazio anche nelle equazioni più serie. Proprio per questo una dimostrazione così compatta attira l’attenzione, perché prova a mettere ordine in un campo dove le speculazioni non sono mai mancate.

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Wormhole, universi rotanti e traiettorie che si richiudono

Le idee che hanno alimentato il sogno di viaggiare nel tempo sono parecchie. Tra le più note ci sono i wormhole attraversabili, una sorta di scorciatoie che collegherebbero punti lontani dello spaziotempo. Poi ci sono gli universi rotanti, modelli cosmologici in cui la rotazione stessa del cosmo potrebbe produrre effetti molto particolari. E ancora le cosiddette geometrie estreme, configurazioni in cui la struttura dello spazio e del tempo viene deformata fino a comportarsi in maniera del tutto controintuitiva.

Il filo comune tra questi scenari è sempre lo stesso. In determinate condizioni una traiettoria potrebbe richiudersi su se stessa come un anello, riportando un osservatore esattamente nel proprio passato. Chi percorresse quel cammino non avrebbe la sensazione di andare all’indietro, si muoverebbe normalmente in avanti, eppure a un certo punto si ritroverebbe in un momento già vissuto. È un’idea affascinante e allo stesso tempo inquietante, perché apre la strada a contraddizioni logiche che la fisica fatica ad accettare.

Cosa dice davvero il nuovo criterio geometrico

Lo studio prova ad affrontare la questione da un’angolazione diversa. Invece di analizzare uno per uno i singoli modelli, individua un criterio geometrico generale capace di stabilire quando questi anelli temporali non possono formarsi. Il fatto che il ragionamento stia in tre righe di matematica è forse l’aspetto più sorprendente, perché suggerisce che dietro un problema apparentemente intricato possa esserci una regola piuttosto pulita.

Applicando questa condizione, una larga parte degli universi possibili risulta incompatibile con il viaggio nel tempo. In pratica, se la geometria dello spaziotempo rispetta certi requisiti, le traiettorie che riportano al passato vengono semplicemente escluse. Non servono calcoli lunghissimi né simulazioni complesse, basta verificare che quelle caratteristiche siano presenti per sapere che tornare indietro non è un’opzione.

Il lavoro però si ferma un passo prima del verdetto definitivo. Il criterio vale per molti universi ma non per tutti, e questo significa che restano aperti alcuni spiragli teorici in cui i viaggi nel tempo non vengono vietati in modo assoluto. Lo studio riduce quindi in maniera netta lo spazio delle possibilità senza cancellarle completamente, lasciando il ritorno al passato confinato in scenari molto più ristretti rispetto a quelli immaginati finora.

Fonte: TecnoAndroid