BioWare chiude: il nuovo Mass Effect richiedeva oltre 200 milioni

La chiusura di BioWare segna la fine di un capitolo importante per Electronic Arts e porta con sé l’addio a Mass Effect Universe, il nuovo episodio della celebre saga di fantascienza che molti consideravano l’ultima vera occasione di rilancio per lo studio canadese. A spiegare cosa ci fosse in gioco è Trent Oster, cofondatore di BioWare, secondo il quale per portare avanti il progetto sarebbero serviti oltre 200 milioni di dollari, cioè più di 170 milioni di euro. Una somma che EA ha preferito non mettere sul piatto, scegliendo invece di puntare su Battlefront 3.

Il contesto aiuta a capire perché la decisione pesi così tanto. Da anni lo studio canadese non riusciva a ottenere risultati convincenti, né sul fronte delle vendite né su quello della critica, e il nuovo Mass Effect rappresentava proprio quel progetto capace di invertire la rotta. Non un gioco qualsiasi quindi ma il ritorno di un marchio amatissimo, affidato alla squadra che lo aveva creato. Electronic Arts però ha fatto i suoi conti e la bilancia ha pesato in un’altra direzione.

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Il prezzo di un rilancio che non ci sarà

La domanda di fondo è semplice e allo stesso tempo spinosa. Quanto avrebbe dovuto sforzarsi Electronic Arts per continuare a sostenere BioWare e il suo progetto fantascientifico? La risposta arriva direttamente da chi lo studio lo ha fondato. Secondo Trent Oster la cifra necessaria superava i 200 milioni di dollari, un investimento enorme anche per un colosso dell’intrattenimento come EA, soprattutto se legato a una realtà che negli ultimi tempi non aveva garantito ritorni solidi.

Messo davanti a questa scelta, il publisher ha deciso di dirottare le proprie risorse altrove. Da una parte c’era il futuro di Mass Effect con tutte le incognite di un rilancio costoso, dall’altra un nuovo Battlefront. Alla fine ha prevalso il secondo, e la conseguenza è stata doppia perché insieme al progetto è stato accantonato anche lo studio che avrebbe dovuto realizzarlo.

BioWare chiude e Mass Effect Universe viene messo da parte

Le parole dell’ex BioWare offrono uno sguardo raro sulle valutazioni economiche che stanno dietro a decisioni di questo tipo. Raramente infatti emergono numeri così precisi sul costo di un videogioco ancora in fase di sviluppo, e il fatto che a parlarne sia uno dei fondatori dello studio rende la vicenda ancora più significativa per chi ha seguito la storia di BioWare fin dagli inizi.

Il quadro che ne esce è quello di una scelta netta. Electronic Arts ha valutato l’impegno richiesto per completare Mass Effect Universe, ha considerato i risultati altalenanti dello studio negli ultimi anni e ha preferito concentrarsi su un altro titolo del proprio catalogo. Il nuovo capitolo della serie, che avrebbe potuto restituire prestigio al team canadese, è stato così accantonato e con lui si è chiusa anche l’esperienza di BioWare.

Per i fan della saga la notizia ha un sapore amaro, perché il progetto era atteso proprio come possibile punto di svolta dopo un periodo complicato. Secondo la ricostruzione di Trent Oster, però, la questione si è giocata soprattutto sui numeri: oltre 200 milioni di dollari per salvare Mass Effect Universe da una parte e Battlefront 3 dall’altra, con EA che alla fine ha scelto di investire su quest’ultimo.

Fonte: TecnoAndroid