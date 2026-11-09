Granchio blu, il polpo lo caccia: perché le vittime sono femmine

Il 2 ottobre 2022, nelle acque di San Antoni de Portmany a Ibiza, un subacqueo ha fotografato una femmina di granchio blu che avanzava lenta sulla sabbia del fondale. Le mancava una chela e misurava 16 centimetri di larghezza. All’apparenza era un incontro come tanti. Un’ora più tardi però lo stesso esemplare è ripassato nello stesso punto e questa volta non era solo. Un polpo di circa 850 grammi lo avvolgeva completamente con le braccia. In poco più di 15 minuti sulla sabbia restavano soltanto un frammento del carapace e l’altra chela.

Potrebbe sembrare una semplice curiosità da diario di immersione, ma la scena ha un peso ben diverso. Si tratta infatti di una delle prime tre osservazioni nel Mediterraneo di un polpo che caccia granchi blu adulti in libertà. Un dettaglio che, messo accanto agli altri casi documentati, ha spinto i ricercatori a guardare la faccenda con molta più attenzione.

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Granchio blu, il polpo lo caccia: una preda decisamente fuori misura

A colpire gli studiosi non è tanto il fatto che un cefalopode si nutra di un crostaceo, cosa del tutto ordinaria in natura, quanto le dimensioni della vittima. Il polpo comune di solito punta su granchi piccoli. Prede con un carapace largo più di 10 centimetri sono rare persino per specie di polpo più grandi e robuste. E gli esemplari finiti tra i suoi tentacoli superavano abbondantemente quella soglia.

Poi è saltata fuori una seconda stranezza. Tutte le vittime erano femmine. Sulle prime il motivo non era evidente, ma la spiegazione è arrivata quasi all’improvviso e si è rivelata più semplice del previsto. Polpi e granchi non abitano alla stessa profondità. I granchi vivono molto più in basso e i due animali si incrociano in un solo momento, cioè quando le femmine risalgono per deporre le uova. È proprio in quella fase che i polpi le intercettano e le attaccano.

Perché succede proprio adesso

Rimane aperta però la questione più importante, ovvero il motivo per cui il fenomeno emerga solo ora. Le femmine di granchio risalgono per la deposizione delle uova da moltissimi anni. Se questo comportamento predatorio fosse normale, qualcuno lo avrebbe già osservato in passato. E invece non era mai stato visto. Anzi, fino a poco tempo fa si dava quasi per scontato che il granchio blu nel Mediterraneo non avesse praticamente predatori naturali documentati, almeno per gli esemplari di quella taglia.

Il dato assume ancora più rilievo pensando all’Italia, che aveva già liberato decine di migliaia di piccoli di polpo per contrastare l’avanzata del granchio blu. L’idea però era che i cefalopodi si nutrissero degli individui giovani, non degli adulti. Le osservazioni di Ibiza cambiano lo scenario, perché mostrano polpi capaci di affrontare crostacei di grosse dimensioni.

Le ipotesi sul perché tutto questo avvenga adesso non sono molte e la più plausibile riguarda la scarsità di cibo. Il Mediterraneo da anni inanella ondate di calore da record che hanno indebolito gli ecosistemi dell’intera regione. Meno risorse disponibili significano predatori disposti a correre rischi maggiori pur di procurarsi qualcosa da mangiare, anche quando la preda è grande, armata di chele e tutt’altro che facile da sopraffare.

Prove definitive al momento non ce ne sono, ma i dubbi sono pochi. Secondo questa lettura i polpi non si stanno semplicemente nutrendo, stanno lanciando un vero e proprio segnale d’allarme sullo stato di salute del mare.

Fonte: TecnoAndroid