SmartThings rafforza la sicurezza domestica con Arlo

La strategia di Samsung nel mondo della smart home passa sempre più da SmartThings. A tal proposito il CES 2026 di Las Vegas ha offerto l’occasione per mostrare una nuova rivoluzione in questa direzione. L’azienda coreana ha infatti annunciato un ampliamento importante della collaborazione con Arlo, marchio ormai consolidato nel settore delle videocamere di sorveglianza. L’obiettivo? Rendere la sicurezza domestica più fluida, centralizzata e immediata.

Al centro dell’intesa c’è l’integrazione più profonda dei servizi Arlo Smart Security all’interno dell’app SmartThings, che diventa così il punto unico da cui monitorare, gestire e interpretare ciò che accade dentro e intorno alla casa. L’idea è quella ridurre la frammentazione tipica degli ecosistemi smart, dove spesso ogni dispositivo richiede un’app dedicata, e offrire invece un’esperienza coerente, in cui notifiche, avvisi e controlli convivono nello stesso ambiente digitale. Pur senza entrare nei dettagli tecnici delle singole funzioni, Samsung ha chiarito che la priorità è migliorare la rapidità di reazione agli eventi di sicurezza, consentendo agli utenti di intervenire in modo più tempestivo direttamente da SmartThings, senza passaggi intermedi.

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SmartThings come hub centrale: Matter, AI e dispositivi già pronti

L’annuncio arriva in un momento particolarmente favorevole per SmartThings, che negli ultimi mesi ha rafforzato in modo deciso la propria posizione come piattaforma di riferimento per la casa connessa. L’introduzione del supporto a Matter 1.5 ha già ampliato la compatibilità con videocamere e videocitofoni smart, aprendo la strada a un ecosistema più aperto e interoperabile. In questo contesto, la partnership con Arlo appare come un tassello naturale di una strategia più ampia, che punta a combinare standard condivisi, intelligenza artificiale e hardwar.

Già oggi, tramite SmartThings, è possibile sfruttare alcune funzioni avanzate delle videocamere Arlo, come il riconoscimento di persone, animali o pacchi, elementi sempre più centrali nella gestione quotidiana della sicurezza domestica. A rendere il tutto ancora più interessante è la presenza degli SmartThings Hub integrati in numerosi dispositivi Samsung di uso comune, come TV, soundbar e frigoriferi Family Hub, che eliminano la necessità di acquistare hub dedicati e abbassano la soglia di ingresso per gli utenti meno esperti.

Il lancio delle nuove funzioni partirà dagli Stati Uniti, ma l’intenzione dichiarata è di estendere pian piano l’esperienza anche ad altri mercati, rafforzando l’idea di una casa intelligente che non sia solo connessa, ma anche realmente semplice da gestire. In questa visione, SmartThings diventa il cuore della smart home, capace di unire sicurezza, automazione e interoperabilità in un’unica piattaforma.