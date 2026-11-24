OpenAI ha cominciato a portare GPT-6.2 dentro la chat di ChatGPT, cioè lo strumento che la maggior parte delle persone apre ogni giorno per chiedere un aiuto pratico, che si tratti di mettere a confronto due alberghi o di capire cosa compare in una foto. Il rilascio globale del nuovo modello è partito il 23 novembre e al momento riguarda gli abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise. Si tratta quindi di un aggiornamento pensato per l’uso quotidiano, non per una nicchia di sviluppatori o di utenti particolarmente esperti.

C’è però qualche distinguo da fare. Per i profili Business ed Enterprise l’arrivo effettivo della novità dipende anche dalla configurazione scelta dall’amministratore, quindi all’interno di un’azienda o di un’organizzazione i tempi possono variare in base alle impostazioni decise da chi gestisce gli account. Chi invece utilizza i piani Free e Go dovrà pazientare ancora, perché la società non ha comunicato alcuna data per l’estensione dell’aggiornamento anche a queste due fasce.

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Sol, Astra e la chat standard: come orientarsi

La versione distribuita nella scheda Chat deriva da GPT-6.2 Sol ed è stata ottimizzata in modo specifico per le conversazioni. Qui il nome rischia di generare un po’ di confusione, ed è comprensibile. Già dal 17 novembre infatti GPT-6.2 Sol e Astra sono disponibili in anteprima all’interno di Work e Codex, due ambienti con finalità diverse rispetto alla classica finestra di dialogo. Il passo compiuto il 23 novembre, invece, riguarda proprio la chat standard, quella che gran parte degli utenti conosce.

Per chi aveva già iniziato a sfruttare i due modelli per programmare o per lavorare su documenti non cambia nulla. Sol e Astra continuano a trovarsi nelle rispettive modalità di Codex e Work, esattamente come accadeva fin dal primo giorno di disponibilità, e la situazione è la stessa anche in Italia. Le due strade restano quindi parallele: da una parte gli strumenti dedicati a compiti specifici, dall’altra la conversazione di tutti i giorni che ora si appoggia al nuovo motore.

Richieste complesse e avvisi sui prezzi

Per spiegare cosa sia cambiato concretamente, OpenAI ricorre a un esempio molto terra terra, quello di un fine settimana fuori porta. Nella stessa richiesta è possibile indicare il prezzo massimo che si intende spendere, il quartiere in cui si preferisce dormire e quanta strada si è disposti a percorrere a piedi. Il modello dovrebbe riuscire a tenere insieme tutti questi criteri mentre cerca le strutture e le mette a confronto, senza perdere per strada qualche dettaglio a metà dell’elaborazione, cosa che chiunque abbia fatto richieste articolate a un assistente digitale conosce bene.

I numeri forniti dall’azienda vanno nella stessa direzione. Nelle prove interne dedicate alle richieste più difficili, GPT-6.2 ha rispettato le istruzioni nel 78,1% dei casi, mentre GPT-6 si fermava al 62,5%. Un salto di oltre quindici punti percentuali che, almeno sulla carta, si traduce in risposte più aderenti a quello che l’utente ha effettivamente chiesto, soprattutto quando le condizioni da rispettare sono numerose e si intrecciano tra loro.

C’è poi una funzione che allunga la vita della singola conversazione. Quando si chiede informazioni su un prodotto in promozione, ChatGPT può proporre di inviare un avviso nel caso in cui il prezzo dovesse scendere ulteriormente. In questo modo la ricerca non si esaurisce con la prima risposta ma può proseguire anche nei giorni successivi, con l’assistente che segnala il ribasso quando si verifica.

Fonte: TecnoAndroid