Caffè ogni giorno, lo studio: l’intestino si contrae di più

Ogni giorno milioni di persone iniziano la mattina con una tazza di caffè, e spesso ne bevono un’altra nel corso della giornata, eppure gli effetti di questa bevanda sull’intestino sono rimasti a lungo poco esplorati. Adesso la scienza comincia finalmente a capirne di più. Un nuovo studio ha infatti collegato il consumo regolare di caffè a un aumento delle contrazioni intestinali, un dato che si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti rilevanti nella fisiologia intestinale.

È una scoperta che riguarda da vicino una fetta enorme della popolazione. La tazzina fa parte della routine di moltissime persone, al bar come a casa o in ufficio, e proprio questa diffusione rende interessante sapere cosa accada davvero all’apparato digerente quando l’espresso o il caffè lungo diventano un’abitudine fissa e non un’eccezione.

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Per quanto sia una delle bevande più amate in assoluto, il suo rapporto con l’intestino non era mai stato descritto con tanta attenzione. Gli scienziati stanno ora mettendo a fuoco un aspetto rimasto a lungo in secondo piano, e i primi risultati vanno in una direzione precisa.

Cosa cambia nell’intestino di chi beve caffè ogni giorno

Il cuore della ricerca riguarda le contrazioni, cioè i movimenti con cui le pareti dell’intestino si stringono e si rilassano per far avanzare il contenuto lungo il tratto digerente. Secondo lo studio, chi beve caffè con costanza mostra un incremento di questa attività. In parole semplici l’intestino di chi consuma caffè quotidianamente risulta più attivo dal punto di vista dei movimenti.

Non si tratta però dell’unico elemento emerso. I ricercatori hanno individuato diversi cambiamenti degni di nota nella fisiologia dell’intestino, ovvero nel modo in cui questo organo lavora. L’aumento delle contrazioni rappresenta quindi solo uno dei tasselli di un mosaico più ampio, che riguarda l’effetto complessivo della bevanda sull’organismo di chi la sceglie ogni giorno.

Questo è forse l’aspetto più interessante dell’intera ricerca. Il caffè non viene osservato come qualcosa che agisce su un singolo meccanismo isolato, ma come una bevanda in grado di influenzare il funzionamento dell’intestino su più fronti contemporaneamente.

Perché conta la regolarità del consumo

Un punto da sottolineare è il riferimento all’abitudine. Lo studio non si concentra sulla tazza bevuta di tanto in tanto, magari in un’occasione particolare, ma sul consumo che si ripete giorno dopo giorno. È proprio questa costanza a essere stata associata alle modifiche osservate nel sistema intestinale.

Il dettaglio non è affatto secondario. Per chi beve caffè ogni mattina, e magari concede il bis dopo pranzo, conoscere meglio come la bevanda interagisce con la digestione significa capire qualcosa in più su un gesto che si compie quasi in automatico. Il legame tra caffè e intestino, a lungo rimasto poco indagato, entra così a pieno titolo nel campo della ricerca scientifica.

La portata della questione si misura anche con i numeri della diffusione. Milioni di persone in tutto il mondo hanno nel caffè un compagno quotidiano, e ogni informazione su come questa bevanda agisca sul corpo interessa quindi una platea vastissima.

Lo studio ha associato il consumo abituale di caffè a un aumento delle contrazioni dell’intestino, accanto a una serie di altri cambiamenti significativi nella fisiologia dell’apparato digerente.

Fonte: TecnoAndroid