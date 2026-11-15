Claude crea Abyssal Garden: un mondo sottomarino in soli 97 KB

Un’intera simulazione subacquea esplorabile a nuoto, racchiusa in un singolo file HTML da appena 97 KB. È il risultato ottenuto da un utente grazie a Claude, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Anthropic, che in questo caso è stato indicato come Claude Fable 5.2. Il progetto si chiama Abyssal Garden e colpisce per la cura visiva, ma ancora di più per il peso ridicolmente contenuto. Non ci sono immagini, modelli tridimensionali, suoni o librerie esterne, perché ogni elemento grafico viene generato dal codice nel momento stesso in cui la pagina si carica.

Che in tanti stiano usando Claude per dare vita a progetti sorprendenti ormai non è un mistero. Il punto è che più le persone ci mettono le mani sopra, più i risultati diventano impressionanti. Questo mondo sottomarino ne è un esempio piuttosto evidente, visto che a guardarlo in azione viene davvero difficile credere che tutto stia dentro un documento così leggero.

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Cosa contiene Abyssal Garden

L’esperienza proposta da Abyssal Garden è quella di un mondo sommerso da attraversare direttamente nel browser, senza installare nulla. Nuotando ci si imbatte in foreste di alghe kelp, in una nave affondata e in una gigantesca coda di balena scolpita nella pietra. Attorno si muovono mante e banchi di pesci, mentre dall’alto filtrano i raggi di luce che arrivano dalla superficie e creano quell’atmosfera tipica dei fondali.

Tutto questo, ed è qui che sta la parte più interessante, nasce esclusivamente da istruzioni scritte. Non esiste una texture caricata da un archivio né un modello 3D preparato in precedenza con qualche software di grafica. Le forme, i colori e gli effetti luminosi vengono costruiti al volo, ogni volta che la simulazione subacquea si avvia. Ecco perché il file complessivo si ferma a 97 KB, un valore che normalmente basterebbe a malapena per una piccola immagine compressa.

L’autore ha mostrato il lavoro anche attraverso un video, nel quale si vede la scena muoversi in modo fluido e con un livello di dettaglio inaspettato per un progetto tanto compatto. L’effetto finale è quello di un piccolo ecosistema marino vivo e coerente, ottenuto senza alcuna risorsa esterna.

Il ruolo di Claude e lo sviluppo del progetto

Tutto il codice è stato scritto da Claude. Non solo, perché il modello controlla anche il proprio lavoro per evitare che nella resa visiva compaiano stranezze o difetti grafici. Una sorta di autoverifica che contribuisce a mantenere pulito il risultato e a ridurre gli errori che potrebbero rovinare l’immersione.

Il punto di partenza è stato un unico prompt, che chiunque può leggere nel repository pubblico del progetto. Da lì il lavoro è proseguito per passaggi successivi. Con le richieste seguenti sono stati aggiunti un menu, un sistema di collisioni che impedisce di attraversare gli oggetti presenti nello scenario e alcune opzioni per regolare la qualità grafica. Un’evoluzione graduale, insomma, che ha trasformato una prima bozza in un’esperienza più completa e gestibile anche su dispositivi meno potenti.

Il progetto dimostra in modo concreto come l’intelligenza artificiale possa essere guidata passo dopo passo verso un risultato preciso, partendo da una descrizione iniziale e affinandola con richieste mirate. Chi ha curiosità di provare in prima persona la simulazione subacquea può visitare la pagina web dedicata ad Abyssal Garden e immergersi direttamente dal browser, esplorando alghe, relitti e banchi di pesci generati interamente da quel singolo file HTML.

Fonte: TecnoAndroid