Smart TV e privacy: cosa succede davvero quando il televisore è sempre online

La smart TV è diventata il centro dell’intrattenimento domestico. Streaming, app, assistenti vocali, suggerimenti personalizzati: tutto passa dallo schermo più grande di casa. Dietro questa comodità, però, si nasconde un aspetto spesso ignorato, quello legato alla privacy. A differenza dei vecchi televisori, i modelli attuali raccolgono e trasmettono dati in modo continuo, anche quando non viene avviata alcuna app specifica.
Perché una smart TV raccoglie dati
Il sistema operativo della TV lavora in modo simile a quello di uno smartphone. Analizza le app utilizzate, i contenuti visualizzati e, in alcuni casi, anche le interazioni con il telecomando. Queste informazioni servono a migliorare i suggerimenti, mostrare pubblicità mirata o affinare le funzioni vocali.
Il problema nasce quando questa raccolta avviene senza una reale consapevolezza. Durante la prima configurazione, molte opzioni vengono accettate in modo rapido, lasciando attive impostazioni che non sono indispensabili per il funzionamento del televisore.
Pubblicità personalizzata e tracciamento
Uno degli elementi più invasivi riguarda la pubblicità. Molte smart TV utilizzano sistemi di tracciamento basati su un identificatore univoco del dispositivo. Questo consente di associare le abitudini di visione a un profilo, utilizzato per mostrare annunci mirati nelle app o nei menu.
Disattivare la pubblicità personalizzata non elimina gli annunci, ma riduce la profilazione. Ogni produttore utilizza nomi diversi per queste opzioni, spesso nascoste nelle impostazioni avanzate o nella sezione dedicata alla privacy.
Microfono e riconoscimento vocale
Le funzioni vocali rappresentano un altro punto delicato. Per funzionare correttamente, il microfono deve restare in ascolto costante, almeno a livello software. Questo non significa che tutto venga registrato, ma implica una fiducia totale nel produttore e nelle sue politiche di gestione dei dati.
Molti televisori permettono di disattivare il microfono o il riconoscimento vocale, rinunciando a qualche comodità ma riducendo l’esposizione. In alternativa, alcuni modelli offrono un interruttore fisico che interrompe l’ascolto.
Aggiornamenti e app preinstallate
Le smart TV ricevono aggiornamenti automatici che possono modificare le impostazioni nel tempo. Controllare periodicamente le opzioni di sicurezza evita sorprese dopo un update. Anche le app preinstallate meritano attenzione: alcune comunicano con server esterni anche se non vengono mai aperte.
Rimuovere o disattivare ciò che non serve aiuta a limitare il traffico di dati e rende il sistema più leggero e controllabile.