Smalth Ring Titanium: arriva l’anello smart che monitora la salute

Il mercato dei dispositivi indossabili continua ad ampliare i propri confini. Spostando l’attenzione verso soluzioni sempre più discrete e orientate al monitoraggio continuo della salute. In tale contesto si inserisce l’annuncio ufficiale del Ring Titanium di Smalth. Uno smart ring progettato per raccogliere dati biometrici riducendo al minimo le interazioni richieste all’utente. E limitando qualsiasi forma di distrazione. L’approccio adottato dall’azienda si distingue per una chiara priorità data all’autonomia energetica. In base alle informazioni comunicate, l’anello è in grado di funzionare per un periodo tra cinque e sette giorni con utilizzo standard. Mentre scenari di utilizzo più contenuti permettono di estendere la durata fino a quasi dodici giorni. A tali valori si aggiunge la custodia di ricarica, che porta l’autonomia del sistema oltre i trenta giorni.

Smalth: ecco i dettagli del nuovo Ring Titanium

Dal punto di vista tecnico, tali risultati sono ottenuti attraverso una gestione efficiente dell’alimentazione. Ed anche l’impiego di sensori a basso consumo, progettati per operare in modo continuativo. Il tutto senza incidere in maniera significativa sulla batteria. I sensori integrati consentono il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno, la registrazione delle attività quotidiane e la raccolta di dati legati al recupero fisico. Fornendo una panoramica complessiva dello stato di salute dell’utente nel tempo.

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Un altro aspetto riguarda la gestione dei dati. L’anello è in grado di memorizzare internamente fino a sette giorni di informazioni sanitarie complete, permettendo all’utente di utilizzarlo anche in assenza di una connessione costante allo smartphone. In tale scenario, i dati non vengono persi, ma conservati localmente e sincronizzati automaticamente con l’applicazione dedicata.

Il Ring Titanium si caratterizza anche per una scelta estetica volutamente sobria. Il design essenziale, privo di schermi o elementi visivi interattivi, riflette l’intenzione di rendere il dispositivo quasi invisibile. La struttura è realizzata in titanio di grado medicale, un materiale selezionato per la combinazione di leggerezza e comfort, oltre che per la resistenza. A completare il quadro, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM consente di indossare l’anello in una varietà di situazioni e ambienti.

Riguardo prezzo e disponibilità, il Ring Titanium è disponibile al costo di 88 dollari, poco meno di 75 euro. È acquistabile solo tramite il sito ufficiale dell’azienda. Il nuovo anello smart è proposto in sei misure, dalla 8 alla 13. Ed è disponibile in un’unica colorazione nera.