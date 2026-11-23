Anche le spese sostenute per rifornire un’attività possono trasformarsi in un’occasione di risparmio sugli acquisti successivi. È questa la possibilità offerta da Prime Business Rewards, il nuovo programma introdotto da Amazon Business in Italia per lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole imprese.

Il servizio è riservato ai clienti Prime Business che hanno sottoscritto uno dei piani Duo, Basic o Small e permette di accumulare punti sugli acquisti idonei effettuati sulla piattaforma. Le ricompense possono poi essere utilizzate durante il pagamento di nuovi ordini, riducendo così la spesa per le forniture aziendali. Il meccanismo è piuttosto semplice: i clienti dei piani Duo e Basic possono ottenere fino al 2% di cashback in punti sugli acquisti idonei dei marchi privati Amazon. Per chi utilizza il piano Small, la percentuale massima sale invece al 4%. Il rapporto di conversione è di 100 punti per ogni euro, con il saldo utilizzabile direttamente al momento del pagamento su Amazon Business.

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Black Friday, cashback fino al 50% per i nuovi clienti

Il debutto del programma coincide con la Settimana del Black Friday, durante la quale Amazon prevede condizioni promozionali particolarmente vantaggiose. Fino al 30 novembre 2026, i clienti Prime Business già iscritti a uno dei piani compatibili possono ottenere fino al 10% di cashback in punti sugli ordini idonei, con un limite massimo di 20 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono uno dei piani previsti dall’iniziativa, il vantaggio può essere ancora maggiore: il cashback arriva fino al 50% in punti, con un tetto massimo di 40 euro. La promozione si inserisce nella settimana di offerte che coinvolge Amazon.it, dove sono disponibili oltre un milione di proposte in diverse categorie.

Altri modi per accumulare punti

Le ricompense non dipendono esclusivamente dagli acquisti. Prime Business Rewards prevede anche iniziative collegate all’attivazione e all’utilizzo di specifiche funzionalità della piattaforma. Tra le azioni che possono generare ulteriori punti figurano l’aggiunta di membri del team al proprio abbonamento Prime Business, l’attivazione delle policy Guided Buying e l’abilitazione del servizio Subscribe & Save.

Le diverse offerte possono essere cumulate, consentendo alle aziende di ottenere ulteriori vantaggi anche attraverso strumenti già utili per la gestione degli acquisti. I punti accumulati hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione e non possono essere utilizzati per alcune categorie di prodotti. Amazon mette a disposizione un pannello di controllo dedicato dal quale consultare le promozioni attive, verificare il saldo disponibile e controllare lo storico delle ricompense. Sono inoltre consultabili online i termini e le condizioni che regolano il programma.

Gli strumenti di Amazon Business per le piccole imprese

Il nuovo sistema di premi si aggiunge alle funzionalità che Amazon Business mette a disposizione delle organizzazioni di dimensioni più contenute. La piattaforma offre infatti prezzi riservati alle aziende, sconti per acquisti in quantità, strumenti di analisi delle spese, account multiutente e fatturazione conforme alle normative fiscali. Tra le iniziative introdotte nel corso dell’anno figura anche uno sconto del 20% sul piano Quick Plus, riservato ai clienti Prime Business idonei con abbonamenti Basic, Small, Medium e Unlimited. Il servizio supporta fino a 300 utenti e consente di integrare strumenti di intelligenza artificiale di livello enterprise nei flussi di lavoro aziendali.

In Italia è stato inoltre esteso l’accesso ad Amazon Business Assistant, un assistente basato sull’intelligenza artificiale che rispetta le autorizzazioni e le policy associate a ciascun account. Attraverso domande formulate in linguaggio naturale, gli utenti possono ottenere informazioni sugli ordini, velocizzare le approvazioni, individuare possibili risparmi e analizzare le spese sostenute.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Amazon Business ha raggiunto 60 miliardi di dollari di vendite lorde annualizzate e supporta oltre 11 milioni di organizzazioni in tutto il mondo, dalle attività individuali alle grandi imprese. «Chi gestisce una piccola impresa sa bene che ogni euro conta e che ogni decisione d’acquisto fa la differenza», ha dichiarato Geraldine Valenti, Director Amazon Business per Francia, Italia e Spagna, presentando il programma come uno strumento per trasformare le forniture abituali in punti da reinvestire negli ordini futuri.

Fonte: TecnoAndroid