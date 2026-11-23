Google ha distribuito un nuovo aggiornamento del canale stabile di Chrome, il secondo nel giro di pochissimi giorni, e anche stavolta la ragione ha a che fare con la sicurezza. A spingere l’azienda a intervenire con tanta rapidità sono alcune vulnerabilità scoperte di recente, falle che potrebbero mettere in pericolo chi utilizza il browser per navigare ogni giorno.

La nuova release per computer porta la numerazione 157.0.8103.78/.79 su Windows e Mac, mentre su Linux arriva la versione 157.0.8103.78. I numeri dell’intervento sono piuttosto importanti, visto che le correzioni di sicurezza introdotte sono esattamente 83. Di queste, 5 rientrano nella fascia di gravità più elevata e vengono classificate come critiche. Tutte le altre sono state catalogate con un livello di gravità alto, quindi nessuna delle falle sistemate può essere considerata un dettaglio trascurabile.

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Le cinque falle critiche corrette in Chrome

Le cinque vulnerabilità più pericolose hanno un denominatore comune, perché appartengono tutte alla categoria nota come use after free, ovvero l’uso di porzioni di memoria che sono già state liberate. Cambia invece la zona del browser coinvolta. Il primo problema riguarda il componente ServiceWorker, il secondo tocca la gestione dei fogli di stile CSS e il terzo si annida nel motore di impaginazione Layout. Completano l’elenco una falla nella libreria grafica Skia e un’altra legata alle funzioni di Accessibilità.

Si tratta di aree molto diverse tra loro, che spaziano dalla resa grafica delle pagine fino agli strumenti pensati per rendere il browser più fruibile. Proprio questa varietà racconta bene quanto sia esteso il lavoro di revisione portato avanti da Google sul proprio software.

Dal motore V8 alla libreria Skia, le vulnerabilità di gravità alta

Scorrendo la lunga lista dei problemi classificati con gravità alta, due nomi ricorrono con particolare insistenza. Il primo è il motore JavaScript V8, interessato da un numero consistente di difetti. Tra questi compaiono diversi casi di confusione di tipo (type confusion), overflow di interi, un errore di calcolo di un’unità (off by one error), episodi di autorizzazione mancante, una corruzione della memoria, una scrittura fuori dai limiti consentiti e una pulizia incompleta dei dati, oltre ad alcuni casi di use after free.

L’altro protagonista è la libreria grafica Skia, già presente tra le falle critiche. Qui le correzioni riguardano letture fuori dai limiti di memoria (out of bounds read), un sovraccarico del buffer, un overflow di interi, diverse risorse non inizializzate, una variabile non inizializzata e un paio di fughe di informazioni.

Il resto dell’elenco abbraccia praticamente ogni angolo di Chrome. Il motore grafico ANGLE presenta risorse non inizializzate, una convalida errata dello stato e un caso di use after free, mentre il compilatore Turbolev è stato corretto per un buffer overflow e una confusione di tipo. Sul fronte del FileSystem sono stati sistemati un problema di gestione non sicura dei collegamenti e due casi di autorizzazione errata. Le estensioni erano esposte a un’autorizzazione errata, a un use after free e a una condizione di corsa (race condition).

Non mancano interventi su componenti che toccano da vicino l’esperienza quotidiana, come il gestore delle Password e il visualizzatore PDF, entrambi colpiti da falle di tipo use after free. Lo stesso genere di difetto è stato rimosso anche dalla struttura DOM, dall’elaborazione HTML, dalla gestione dei Frames e degli Elements, dal componente Animation, da MediaStream, dal componente grafico Dawn, dal sistema di composizione Compositing, dal componente Browser e da BrowserTag. Il componente Core mostrava invece una fuga di informazioni, una convalida errata dei dati in ingresso e un ulteriore use after free.

Tra le correzioni figurano infine una scrittura fuori dai limiti di memoria nel componente Network, un’autorizzazione mancante in ImageCapture, una pulizia incompleta dei dati nella Cache e una risorsa non inizializzata nella gestione della GPU. Il componente Media è stato sistemato per una risorsa non inizializzata, un’inizializzazione errata, una lettura fuori dai limiti e un use after free, mentre il meccanismo di protezione SiteIsolation presentava un problema di autorizzazione errata e il componente Browser una risoluzione errata dei riferimenti.

Fonte: TecnoAndroid