Slow Horses 6 è completa su Apple TV: torna Sid Baker

Con l’uscita dell’ultimo episodio, andato in onda mercoledì su Apple TV, la sesta stagione di Slow Horses è ora disponibile per intero sulla piattaforma di Cupertino. Il finale si chiude con una scena che continuerà a far discutere a lungo gli appassionati della serie. Fanno eccezione i lettori dei romanzi di Mick Herron, l’autore britannico da cui nasce l’adattamento televisivo con protagonista il premio Oscar Gary Oldman, che conoscono già come vanno a finire le cose.

Ora che il nuovo capitolo è completo, chi non lo ha ancora visto può recuperare tutti e sei gli episodi in un’unica tirata. Basta attivare un abbonamento, oppure riattivarlo nel caso di vecchi iscritti che lo avevano sospeso. Per chi si iscrive per la prima volta c’è una prova gratuita di sette giorni. Terminata la settimana di prova, il piano si rinnova in automatico a 9,99 euro al mese, a meno che non venga disdetto prima della scadenza.

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Omicidi tra gli ex ronzini e il ritorno di Sid Baker

La trama della sesta stagione parte da una catena di morti che colpisce gli ex ronzini. Così vengono chiamati gli agenti del MI5 che, dopo essere caduti in disgrazia, vengono spediti al Pantano e finiscono a lavorare nella squadra guidata dal veterano Jackson Lamb. Al personaggio interpretato da Gary Oldman non serve molto tempo per intuire che dietro questa inquietante sequenza di omicidi, in un modo o nell’altro, c’è di mezzo Diana Taverner, l’attuale prima scrivania.

Nei nuovi episodi torna anche Sid Baker, che tutti credevano morta fin dalla prima stagione. Il suo ruolo è centrale dall’inizio alla fine, e in questo caso l’espressione va presa alla lettera. Accanto a lei, come accade in ogni capitolo della serie, c’è River Cartwright. Pochi minuti dopo aver detto addio per sempre all’amato nonno, il giovane agente si ritrova trascinato suo malgrado in una spirale di vendette incrociate che si muove tra Londra e Mosca.

Il mix è quello che ha reso celebre lo show. Da una parte la squadra di agenti scartati e malvisti dai piani alti, dall’altra i giochi di potere dentro i servizi segreti britannici, con Lamb sempre al centro di tutto. In questa tornata però i fantasmi del passato pesano più del solito, visto che le vittime sono proprio ex membri del Pantano e che un personaggio considerato scomparso rientra in scena con un peso enorme sugli eventi.

Slow Horses tornerà con la settima stagione

Per i fan c’è anche una buona notizia sul futuro. Slow Horses, considerato uno dei titoli di maggior successo del catalogo di Apple TV, è già atteso con la settima stagione, che con ogni probabilità arriverà nell’autunno del 2027. Non c’è ancora una data ufficiale, quindi la finestra va presa come un’indicazione di massima.

Anche il prossimo ciclo di episodi sarà basato sulla serie di romanzi scritta da Mick Herron, la stessa che ha fornito il materiale per tutte le stagioni fin qui trasmesse. Per gli spettatori significa ritrovare l’impianto narrativo che ha accompagnato le avventure di Jackson Lamb e dei suoi agenti fin dal debutto. Nel frattempo i sei episodi della sesta stagione sono tutti disponibili in streaming sulla piattaforma, con la prova gratuita di sette giorni riservata ai nuovi abbonati e il rinnovo successivo a 9,99 euro al mese.

Fonte: TecnoAndroid