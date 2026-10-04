Sky Mobile Override: numeri nascosti in chiaro per 15 giorni

Chi riceve di continuo telefonate moleste da numeri anonimi ha a disposizione uno strumento preciso. I clienti di Sky Mobile possono infatti attivare il servizio Override, che per un periodo limitato permette di vedere in chiaro il numero di chi chiama, anche quando è stato reso privato o nascosto. È una soluzione pensata proprio per le chiamate di disturbo, quelle che arrivano senza alcun identificativo e che a lungo andare diventano un vero fastidio quotidiano.

Vale la pena ricordare il contesto. Dal 23 settembre 2026 Sky Italia ha avviato ufficialmente la vendita delle nuove SIM ESP di Sky Mobile, che è così diventato a tutti gli effetti un operatore virtuale, cioè un MVNO. In precedenza Sky distribuiva SIM Fastweb con il marchio Sky Mobile powered by Fastweb. Con questo passaggio sono arrivate anche le prime offerte proprie, Mobile Maxi e Mobile Ultra. L’operatore si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone, la ex Vodafone Italia, in 2G, 4G e 5G. Quest’ultima tecnologia è inclusa in tutte le proposte attuali, con velocità che arrivano fino a 2 Gbps.

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Come funziona il servizio “mostra numero nascosto”

Come accade con altri gestori, per esempio ho. Mobile, anche Sky Mobile offre ai propri utenti la funzione a pagamento chiamata “mostra numero nascosto”, conosciuta appunto come Override. In pratica, a partire dal momento dell’attivazione e per 15 giorni, la funzione rende inefficace la soppressione dell’identificazione del chiamante. Chi telefona con il numero oscurato, insomma, non riesce più a rimanere anonimo.

C’è poi un secondo aspetto, meno noto ma altrettanto utile. Quando disponibili, il servizio prevede anche la comunicazione dei dati di traffico telefonico entrante. Chi subisce spesso chiamate indesiderate da utenze anonime può così risalire con precisione a chi si nasconde dietro quegli squilli, avendo in mano un elenco concreto delle telefonate ricevute.

Quanto costa Override su Sky Mobile e come attivarlo

Il servizio Override per i clienti Sky Mobile dura 15 giorni e ha un costo di 30 euro una tantum. La cifra non viene chiesta a parte ma viene scalata direttamente dal credito residuo della SIM. Proprio per questo, prima di procedere, conviene assicurarsi di avere almeno 30 euro disponibili sulla scheda, altrimenti l’addebito non può andare a buon fine.

La procedura richiede un po’ di documentazione. Per inoltrare la richiesta bisogna scaricare e compilare l’apposito modulo, allegando la copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità e del Codice Fiscale. Tutto il materiale va poi spedito tramite PEC all’indirizzo override@pec.sky.it. Sky Italia attiva il servizio non appena riceve la domanda del cliente, sempre compatibilmente con i tempi tecnici necessari alla gestione della pratica.

Nel modulo va indicato anche un indirizzo email, che non è un semplice dettaglio. Alla scadenza dei 15 giorni, infatti, Sky invia proprio a quel recapito l’estratto dei dati di traffico in entrata registrati sulla linea che ha chiesto il servizio, relativo all’intero periodo di attivazione. Al momento della richiesta, inoltre, il cliente sottoscrive una dichiarazione con cui si impegna a utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente per tutelarsi dalle chiamate di disturbo subite.

Fonte: TecnoAndroid