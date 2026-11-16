Pixel Watch, nuova icona a gradienti per i Controlli multimediali

Sui Pixel Watch arriva una piccola novità estetica che gli utenti più attenti noteranno subito. Google ha infatti ridisegnato l’icona dell’app Controlli multimediali, conosciuta in inglese come Media Controls, adottando lo stile basato sulle sfumature di colore. Si tratta di quei gradienti che a Mountain View hanno già usato in altre occasioni, con risultati che in passato non sempre avevano convinto. Questa volta però il colpo è andato a segno e il nuovo aspetto appare decisamente riuscito.

L’aggiornamento è stato distribuito in sordina, senza annunci ufficiali e senza alcun clamore mediatico. Un ritocco silenzioso, comparso sugli smartwatch quasi all’improvviso, che allinea l’app a un’impronta grafica ormai familiare per chi possiede uno di questi orologi. Lo stesso linguaggio visivo a gradienti è già presente su diverse altre applicazioni di sistema degli smartwatch Made by Google, e i Controlli multimediali non fanno altro che unirsi al gruppo. Il percorso intrapreso dall’azienda californiana prosegue quindi nella stessa direzione, un’app alla volta.

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Un’icona che descrive l’app a colpo d’occhio

Ciò che rende questo intervento particolarmente apprezzabile è la cura con cui è stato realizzato. Il nuovo look non resta confinato al centro ma si estende fino ai bordi dell’icona, sfruttando tutto lo spazio a disposizione. Al suo interno trovano posto alcuni elementi che identificano l’app in modo praticamente perfetto. Nella parte centrale spiccano i tasti Play e Pausa, mentre tutto intorno scorre il classico anello che corre lungo il bordo e indica la riproduzione in corso.

Quel dettaglio non è stato scelto a caso, perché riprende esattamente ciò che compare dentro l’app quando un contenuto audio è in ascolto. In pratica il simbolo anticipa quello che si vedrà una volta aperta la schermata, creando una continuità visiva immediata tra l’esterno e l’interno. Va però precisato che il rinnovamento riguarda soltanto l’icona. Il design dell’app vera e propria non è stato sottoposto ad alcuna modifica e rimane identico a prima. Sul Pixel Watch cambia dunque il biglietto da visita, mentre l’interfaccia che gestisce la musica e gli altri contenuti multimediali resta quella già conosciuta dagli utenti.

Le sfumature conquistano le icone di sistema

La nuova icona dei Controlli multimediali non rappresenta un episodio isolato. Si inserisce piuttosto nel solco di tante altre icone di sistema dei Pixel Watch che il team di Google ha rinnovato in tempi non sospetti, ben prima di questo ultimo ritocco. Lo scorso mese di agosto era stato il turno di tre app molto utilizzate nella quotidianità, ovvero Orologio, Cronometro e Timer, strumenti che chiunque indossi uno smartwatch apre di continuo.

Anche in quella circostanza la scelta stilistica era ricaduta sui gradienti di colore, la stessa soluzione grafica che adesso viene applicata alla gestione della riproduzione multimediale. L’approccio del colosso di Mountain View appare quindi coerente, con un intervento graduale che tocca le singole applicazioni senza stravolgere tutto in un colpo solo. Con l’arrivo dei Controlli multimediali ridisegnati, la famiglia di icone a sfumature presente sugli smartwatch di Google si allarga di un ulteriore elemento, dopo quelle di Orologio, Cronometro e Timer introdotte ad agosto.

Fonte: TecnoAndroid