Skoda Kodiaq Laurin & Klement e ibrida plug-in da 272 CV

La Skoda Kodiaq di seconda generazione sale di livello e lo fa su due fronti ben distinti. Da una parte arriva l’allestimento Laurin & Klement, pensato per spingere il SUV boemo verso un’immagine più lussuosa. Dall’altra debutta una versione ibrida plug-in più potente, capace di raggiungere 272 CV. Due novità che vanno nella stessa direzione e che rendono la gamma più ricca, sia per chi cerca comfort e cura dei dettagli sia per chi guarda soprattutto alle prestazioni.

Non si tratta di un restyling né di un cambio di generazione. La base resta quella già nota, ma il SUV si arricchisce di una proposta più esclusiva e di una motorizzazione elettrificata dal carattere decisamente più vivace. Una mossa che ha una sua logica, perché allarga il raggio d’azione del modello verso l’alto senza stravolgerne l’identità.

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L’allestimento Laurin & Klement porta la Kodiaq più in alto

Per Skoda il nome Laurin & Klement non è una sigla qualunque. Quando compare su un modello della casa indica di solito la versione più raffinata, quella che punta a offrire un’esperienza più curata e un’atmosfera di bordo più elegante. Sulla Kodiaq questa denominazione sottolinea proprio la volontà di rendere il SUV più lussuoso e di posizionarlo in una fascia superiore rispetto agli allestimenti più tradizionali.

Il messaggio è abbastanza chiaro. La seconda generazione del modello vuole parlare anche a una clientela più esigente, quella abituata a guardare con attenzione alla qualità percepita e alla sensazione di benessere a bordo. Una clientela che magari fino a ieri avrebbe rivolto lo sguardo altrove e che ora trova una risposta direttamente all’interno della gamma Skoda. Un allestimento di vertice serve anche a questo, cioè a dare al modello un ruolo di punta capace di trascinare l’immagine dell’intera famiglia. E la Skoda Kodiaq sembra fatta apposta per assumersi questo compito, visto il peso che ha nella proposta del marchio.

La nuova ibrida plug-in da 272 CV

Il secondo capitolo della novità riguarda la parte meccanica. La Kodiaq accoglie infatti un’ibrida plug-in più potente, che arriva a erogare 272 CV. Un valore importante per un SUV di queste dimensioni, che promette una spinta più generosa e una guida più brillante rispetto a quanto offerto finora dalla variante ricaricabile.

La formula plug-in, per chi non avesse familiarità con il termine, abbina un motore termico a uno elettrico con una batteria che si può ricaricare anche dalla presa di corrente. Una soluzione che negli ultimi anni ha conquistato spazio proprio tra i SUV di taglia media e grande, perché permette di unire la versatilità di un’auto pensata anche per i viaggi lunghi alla possibilità di muoversi in elettrico nei tragitti di tutti i giorni.

Con questa nuova motorizzazione la Skoda Kodiaq alza quindi l’asticella delle prestazioni. E l’abbinamento con l’allestimento Laurin & Klement rende l’idea di dove Skoda voglia portare il suo SUV, ovvero verso una dimensione in cui potenza ed eleganza camminano insieme.

Le due novità si inseriscono così nella gamma della seconda generazione, che da oggi può contare su una versione più ricercata e su un’ibrida plug-in da 272 CV pensata per chi chiede qualcosa in più sotto il cofano.

Fonte: TecnoAndroid