Insta360 Mic, audio a 32 bit e fino a 34 ore di autonomia

>Registrare un video con un audio poco comprensibile può compromettere anche le riprese migliori. Per chi crea contenuti, soprattutto in movimento o in ambienti rumorosi, avere un microfono affidabile fa quindi la differenza. Con Insta360 Mic, il produttore amplia la propria gamma di soluzioni wireless con un modello che punta su qualità sonora, flessibilità di registrazione e personalizzazione.

Presentato il 22 ottobre 2026, il nuovo dispositivo si colloca nella fascia avanzata della gamma, tra il più accessoriato Mic Pro e il modello entry level Mic Air. Tra le caratteristiche più interessanti ci sono la registrazione interna in formato float a 32 bit, lo slot microSD e un display E-Ink sul quale è possibile visualizzare immagini personalizzate.

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Un microfono wireless che si può personalizzare

Il display E-Ink è uno degli elementi distintivi di Insta360 Mic. Sul trasmettitore si possono caricare loghi, emoji, fotografie di animali o paesaggi, trasformando il microfono in un accessorio riconoscibile anche durante le riprese. La possibilità di mostrare il logo del proprio canale o un’immagine scelta dall’utente offre una personalizzazione insolita per questa categoria di prodotti. La funzione può essere utile anche ai creator che vogliono rendere più riconoscibile la propria attrezzatura nei video.

Credits: TecnoAndroid

L’altra novità importante è lo slot per schede microSD, che permette di registrare l’audio direttamente sul trasmettitore. Inserendo una scheda, è possibile salvare una traccia interna da utilizzare come backup rispetto alla registrazione principale effettuata da smartphone o videocamera. Senza scheda, il microfono continua comunque a funzionare tramite Bluetooth o ricevitore.

Registrazione a 32 bit per recuperare più dettagli

La registrazione interna in formato float a 32 bit punta a offrire maggiore flessibilità in post-produzione. Rispetto ai formati audio tradizionali, questa modalità consente di gestire una gamma dinamica più ampia e di intervenire sul livello del suono con più margine durante la fase di montaggio. La caratteristica può rivelarsi utile quando il volume cambia improvvisamente, per esempio durante un evento sportivo, una conversazione o una ripresa all’aperto. Riduce il rischio che una regolazione del guadagno non corretta comprometta il materiale audio, anche se non sostituisce una registrazione eseguita correttamente e non può recuperare dettagli che non siano stati acquisiti.

A intervenire sull’audio c’è anche un sistema di cancellazione del rumore con IA, supportato da un chip dedicato all’elaborazione sonora. L’obiettivo è attenuare i rumori ambientali e gli artefatti mantenendo le voci naturali e comprensibili. Insta360 Mic mette inoltre a disposizione due modalità di controllo automatico del guadagno. Quella automatica aiuta a prevenire il clipping, mentre la modalità dinamica cerca di compensare le variazioni di volume per ottenere un risultato più uniforme. Tre preset vocali, chiamati Normale, Ricco e Nitido, consentono infine di modificare la resa della voce in base al risultato desiderato.

Fino a quattro trasmettitori e configurazioni multicamera

Il nuovo microfono è pensato anche per chi lavora con più interlocutori. Nella configurazione 4 TX + 1 RX, un ricevitore può gestire fino a quattro trasmettitori, con la possibilità di combinare modelli Mic e Mic Pro. Questa soluzione permette, ad esempio, di registrare podcast e conversazioni con più partecipanti senza dover utilizzare necessariamente microfoni identici.

Per le produzioni multicamera è prevista anche una configurazione 2 TX + 4 RX, nella quale due trasmettitori possono inviare l’audio sincronizzato a quattro ricevitori. Una soluzione utile quando la stessa scena viene ripresa da più angolazioni e si vuole mantenere una traccia audio coerente durante il montaggio.

Collegamento Bluetooth diretto alle videocamere Insta360

Credits: TecnoAndroid

Insta360 Mic può collegarsi direttamente via Bluetooth alle videocamere X6, X5, Luna Ultra, Luna Pro, GO Ultra e Ace Pro 2, senza richiedere un ricevitore separato. La registrazione audio supporta una frequenza di campionamento di 48 kHz.

Con X6 e Luna è possibile associare contemporaneamente due trasmettitori, così da acquisire l’audio di due persone. Chi possiede già una videocamera compatibile può quindi acquistare soltanto i trasmettitori, evitando di comprare un kit completo. Per le altre configurazioni, il ricevitore permette di utilizzare il microfono con smartphone, fotocamere DSLR e mirrorless. Il collegamento avviene tramite l’adattatore USB-C per smartphone o il cavo da 3,5 mm forniti in dotazione, mentre il trasmettitore può essere fissato agli abiti come un normale microfono lavalier wireless.

Autonomia fino a 34 ore e prezzi in Italia

Sul fronte dell’autonomia, ogni trasmettitore promette fino a 13 ore di funzionamento con una singola carica. Utilizzando il case di ricarica, la durata complessiva dichiarata arriva a 34 ore, un valore pensato per accompagnare lunghe sessioni di registrazione e giornate di riprese.

Insta360 Mic è disponibile dal 22 ottobre 2026 attraverso lo store ufficiale del produttore, Amazon e i rivenditori autorizzati. Il kit con due trasmettitori e un ricevitore costa 269 euro, mentre la versione con un trasmettitore e un ricevitore viene proposta a 149 euro. Chi ha bisogno soltanto del microfono può acquistare il singolo trasmettitore a 85 euro.

Fonte: TecnoAndroid