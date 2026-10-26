Blink Mini 4K+ e Pan-Tilt 2K+, nuove telecamere smart.

Controllare gli ambienti domestici con immagini più dettagliate o seguire i movimenti all’interno di un’intera stanza: sono le due possibilità offerte dalle nuove Blink Mini 4K+ e Blink Mini Pan-Tilt 2K+, disponibili in preordine su Amazon.it dal 21 ottobre 2026. La gamma si amplia con due modelli che puntano su risoluzione, copertura e funzioni di monitoraggio. La Blink Mini 4K+ è la prima telecamera di sicurezza del marchio con risoluzione 4K, mentre la Pan-Tilt 2K+ introduce una soluzione motorizzata capace di ruotare e inclinarsi per ampliare l’area osservata. Entrambe integrano audio bidirezionale e rilevamento di persone e veicoli, quest’ultimo disponibile con un piano di abbonamento Blink compatibile.

Le spedizioni sono previste dal 27 ottobre, con prezzi a partire da 49,99 euro per la versione Pan-Tilt destinata agli ambienti interni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Blink Mini 4K+: risoluzione 4K e Wi-Fi 6

La nuova Blink Mini 4K+ porta per la prima volta la risoluzione 4K nella gamma di telecamere di sicurezza Blink. Il dispositivo è progettato per l’utilizzo sia in casa sia all’esterno e offre un campo visivo orizzontale di 115 gradi, per riprendere una porzione ampia dell’ambiente.

La connettività Wi-Fi 6 dual-band permette di gestire lo streaming video, mentre l’audio bidirezionale consente di ascoltare ciò che accade e comunicare attraverso la telecamera. Sono presenti anche gli Smart Alerts con riconoscimento di persone e veicoli, una funzione che richiede un abbonamento compatibile.

La certificazione IP65 protegge il dispositivo da polvere e acqua secondo il livello previsto dallo standard. Per installare la Mini 4K+ all’aperto è però necessario acquistare separatamente il Weather-Resistant Power Adaptor, indispensabile per l’utilizzo in queste condizioni.

Pan-Tilt 2K+: rotazione, inclinazione e inseguimento automatico

Credits: TecnoAndroid

Chi ha bisogno di controllare una superficie più ampia può valutare la Blink Mini Pan-Tilt 2K+. La telecamera utilizza un sistema motorizzato con rotazione orizzontale fino a 350 gradi e inclinazione fino a 115 gradi, per ampliare la visuale senza dover installare più dispositivi in punti diversi.

La funzione auto-tracking permette di seguire automaticamente i movimenti rilevati, come quelli di una persona che attraversa una stanza o di un animale domestico che si sposta nell’ambiente. La dotazione comprende inoltre visione notturna, audio bidirezionale e rilevamento di persone e veicoli, anche in questo caso legato a un piano Blink compatibile. Il modello viene proposto in due varianti: una per gli interni e una per gli esterni. Quest’ultima include nella confezione una protezione resistente all’acqua, mentre per la Mini 4K+ è necessario l’adattatore dedicato per l’installazione esterna.

Prezzi e disponibilità su Amazon.it

Le nuove telecamere Blink sono disponibili in preordine su Amazon.it, con spedizioni in partenza il 27 ottobre 2026. I prezzi di listino comunicati per il mercato italiano sono i seguenti: 79,99 euro per Blink Mini 4K+, 49,99 euro per Blink Mini Pan-Tilt 2K+ nella versione per interni e 54,99 euro per la variante per esterni.

La scelta dipende soprattutto dalle esigenze di monitoraggio: la Mini 4K+ privilegia la risoluzione, mentre la Pan-Tilt 2K+ offre una visuale motorizzata con inseguimento automatico. La copertura esterna richiede comunque attenzione agli accessori inclusi, perché le due soluzioni adottano dotazioni differenti per questo tipo di installazione.

Fonte: TecnoAndroid