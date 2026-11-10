Stellantis V8 Hemi: i nuovi crate engine con garanzia a SEMA 2026

Il V8 Hemi non è affatto un ricordo da museo, e Stellantis ha scelto di dirlo nel modo più diretto possibile, riportandolo al centro della scena proprio mentre il settore dell’auto parla quasi solo di elettrificazione e motori sempre più piccoli. Al SEMA Show 2026, il gruppo ha svelato tramite il programma Direct Connection una nuova famiglia di propulsori pensati per chi vive di elaborazioni, restauri e progetti speciali. Una proposta che copre gusti molto diversi, dal desiderio di un V8 “vero” e relativamente alla portata, fino all’idea di costruire una muscle car capace di superare tranquillamente i 1.000 CV. E no, non è solo questione di potenza massima, perché a colpire è anche il formato con cui questi motori vengono venduti.

Crate engine Hemi: pacchetti completi, garanzia e un’idea molto americana di prestazioni

La scelta di Stellantis ruota attorno al concetto di crate engine, letteralmente un motore in cassa, già assemblato e pronto per essere installato. Nel mondo americano è un’istituzione, in Europa meno, ma il senso è immediato: invece di comprare un propulsore come semplice ricambio, qui si porta a casa una base meccanica pensata per un obiettivo preciso, quindi una grossa elaborazione, un restauro importante o un progetto costruito praticamente su misura. Con il V8 Hemi l’idea diventa ancora più chiara, perché questi pacchetti possono finire sotto il cofano di una vecchia Dodge Charger o di una Plymouth Barracuda per un restomod fatto bene, cioè look classico e tecnica moderna, oppure dentro una custom car o una vettura da competizione.

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La parte interessante è che Stellantis non vende solo il motore nudo. I nuovi crate engine Hemi arrivano come pacchetti completi, con centralina elettronica e cablaggi necessari all’installazione, più una garanzia ufficiale di tre anni o 160.000 km. Tradotto, meno tempo perso a ricostruire da zero la gestione elettronica e più possibilità di partire da un sistema già sviluppato. Questo non trasforma l’installazione in una passeggiata, perché restano verifiche di compatibilità e interventi su supporti, raffreddamento, trasmissione e resto dell’auto, ma il punto è un altro: l’accesso alle alte prestazioni diventa più “pronto”, più lineare.

Non a caso, la vetrina scelta è stata il SEMA Show di Las Vegas, un evento che non somiglia al salone tradizionale. Qui il protagonista è l’aftermarket, quindi modifiche, personalizzazioni, trasformazioni meccaniche, progetti estremi e auto uniche. In questo contesto, anziché limitarsi a mostrare un modello, Stellantis ha messo sul banco il cuore meccanico, quello che serve davvero a costruire un progetto.

La gamma Direct Connection e l’E85: dal 5,7 litri fino a Hellephant C170 da 1.039 CV

Per il 2027 la gamma Direct Connection include cinque unità, con la possibilità di abbinarle a due trasmissioni, manuale Tremec oppure automatica TorqueFlite 8HP90. Tra i nomi più “classici” ci sono 5,7 litri 345 Hemi da 390 CV e 6,4 litri 392 Hemi da 490 CV, motori che parlano a chi vuole carattere e coppia da V8 senza inseguire per forza l’eccesso.

Poi si sale di livello con Hellcrate Redeye, un 6,2 litri sovralimentato tramite compressore volumetrico da 897 CV. In cima c’è Hellephant C170, ancora 6,2 litri con compressore volumetrico, ma con un dato che da solo spiega il senso dell’operazione: 1.039 CV usando carburante E85, cioè superetanolo. Qui le differenze non sono solo nei numeri di potenza o cilindrata. Nei propulsori più estremi la sovralimentazione con compressore volumetrico serve ad aumentare l’aria nei cilindri e quindi a far crescere la spinta in modo importante, proprio quello che serve quando l’obiettivo è arrivare a soglie fuori scala.

L’E85 merita due righe chiare. È un carburante composto soprattutto da etanolo, ottenuto in genere dalla fermentazione di biomasse vegetali, mescolato con una quota di benzina. La sigla indica che la miscela può arrivare fino all’85% di etanolo, con variazioni possibili in base a clima e specifiche. Sul fronte prestazioni, il vantaggio è l’elevato numero di ottano, che aiuta a gestire pressioni di sovralimentazione e anticipi di accensione più spinti riducendo il rischio di detonazione. Inoltre l’etanolo assorbe molto calore quando vaporizza, abbassando la temperatura della miscela aspirata, cosa particolarmente utile sui motori sovralimentati ad alte prestazioni. Naturalmente servono un impianto di alimentazione compatibile, perché l’E85 richiede più portata rispetto alla benzina, e una gestione elettronica calibrata nel modo giusto. Nel caso di Hellephant C170, questa possibilità è centrale per arrivare ai 1.039 CV dichiarati.

Sul piano più ampio, la scelta del V8 Hemi si inserisce anche nel clima europeo, dove il confronto sulle regole previste dal 2035 è tornato acceso. La proposta della Commissione europea parla di passare dall’obiettivo di riduzione del 100% delle emissioni allo scarico a un taglio del 90%, compensando la parte residua con acciaio a basse emissioni, carburanti sintetici ed e fuel, ma anche biocarburanti. Il 4 novembre 2026 la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha sostenuto un’ulteriore revisione, con un obiettivo di riduzione dell’87,5%, anche se il percorso legislativo non è chiuso. In questo quadro l’etanolo ha un ruolo specifico, perché il bioetanolo dell’E85 è un biocarburante e non un e fuel in senso stretto, anche se entrambe le categorie rientrano nelle discussioni sui carburanti alternativi.

Se le regole finali dovessero riconoscere un ruolo concreto a biocarburanti e carburanti sintetici, per i motori a combustione interna potrebbero aprirsi spazi diversi, e Stellantis potrebbe trovarsi con un terreno più flessibile per continuare a lavorare su soluzioni come il V8 Hemi e sui carburanti con impronta carbonica più contenuta. In ogni caso, nel pacchetto Hellephant C170 la potenza di 1.039 CV resta legata all’uso di E85.

Fonte: TecnoAndroid