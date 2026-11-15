Sindone di Torino, il DNA rivela tracce perfino di corallo rosso

Un archivio genetico nascosto tra le fibre di lino, accumulato in secoli di contatti con persone, animali, piante e microbi. È quanto emerge dalla nuova analisi del DNA sulla Sindone di Torino, uno dei reperti religiosi più misteriosi e discussi al mondo, che restituisce una storia biologica sorprendentemente complessa. Tra le tracce individuate ci sono esseri umani, batteri, funghi, specie vegetali e animali e perfino il corallo rosso del Mediterraneo.

Lo studio, firmato da un gruppo di ricerca internazionale, ha preso in esame i campioni prelevati ufficialmente dal telo nel 1978. Per la prima volta su questo materiale è stata applicata una tecnica sofisticata, il sequenziamento metagenomico di nuova generazione condotto senza PCR, che ha permesso di identificare il materiale genetico conservato nel lino con un dettaglio mai raggiunto prima. A differenza dei test tradizionali, che di solito si concentrano su un singolo organismo, questo approccio riesce a rilevare il DNA di molte specie diverse nello stesso campione. Una caratteristica preziosa quando si studiano oggetti storici maneggiati e spostati per lunghissimi periodi. Il risultato, secondo gli autori, è il quadro più completo mai ottenuto delle tracce biologiche depositate sulla Sindone.

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Dal DNA umano ai microrganismi che amano il sale

Tra le scoperte spiccano diverse linee di DNA mitocondriale umano, segno che sul tessuto si è accumulato materiale genetico proveniente da popolazioni differenti. Si tratta di una piccola porzione del patrimonio genetico che si eredita per via materna ed è per questo molto utile negli studi sulle origini delle popolazioni.

I ricercatori hanno poi individuato un microbioma inaspettatamente vario, cioè l’insieme degli organismi microscopici legati a un certo ambiente o oggetto. Dentro c’erano batteri tipici della pelle umana, funghi di vario genere e microrganismi adattati agli ambienti salini. Alcuni appartengono agli archei, organismi unicellulari distinti dai batteri, capaci in certi casi di prosperare in condizioni di salinità estrema che poche altre forme di vita tollererebbero.

Il catalogo genetico non si ferma qui. Tra le piante compaiono grano coltivato, carote, mais, banane e arachidi, mentre sul fronte animale sono emerse tracce di bovini, maiali, polli, cani e gatti. Particolarmente insolita la presenza di DNA associato al corallo rosso del Mediterraneo. Una varietà simile può riflettere la lunga storia di manipolazioni, conservazione e spostamenti del lenzuolo attraverso regioni geografiche diverse. Trovare il DNA di una specie però non dice nulla su quando quel materiale sia arrivato sul tessuto. Alcune tracce potrebbero essere relativamente recenti, altre molto più antiche.

Perché la genetica non può stabilire l’autenticità del telo

Nonostante la ricchezza dei dati, gli stessi studiosi chiariscono che i risultati non permettono di stabilire né l’età né l’autenticità della Sindone. Il telo di lino, che reca l’immagine appena visibile di una figura umana, è associato da alcuni credenti alla sepoltura di Gesù e le sue origini sono discusse da generazioni. Proprio perché è stato toccato ed esposto ad ambienti diversi per secoli, il suo DNA è una miscela di materiale depositato in momenti differenti. Separare in modo affidabile un eventuale DNA originario dalle innumerevoli tracce successive è quindi impossibile.

La ricerca mostra piuttosto come la genomica forense e la proteomica possano far emergere informazioni che i metodi tradizionali rischiano di non cogliere. La prima sfrutta le prove genetiche per indagare origini e interazioni biologiche, la seconda analizza le proteine, che a loro volta possono conservare indizi preziosi.

Tra gli autori della collaborazione c’è Noemi Procopio, docente di scienze forensi alla University of Lancashire. “La Sindone di Torino continua ad affascinare storici, scienziati e pubblico e siamo entusiasti di rivelare nuove informazioni sulla complessità biologica custodita in campioni raccolti quasi 50 anni fa grazie a nuove tecnologie forensi all’avanguardia per l’analisi del DNA” ha spiegato. “La Sindone rappresenta un ricco archivio di informazioni genetiche accumulate in secoli di interazioni umane ed esposizione ambientale. Anche se le prove del DNA non possono rispondere a tutte le domande sull’età o sull’autenticità del telo, offrono nuovi spunti sulla sua storia biologica e dimostrano come i progressi della scienza forense possano svelare nuove informazioni dai reperti storici”.

Fonte: TecnoAndroid