Uber, gli agenti IA hanno prenotato solo 4 corse ad Halloween

Nella settimana di Halloween Uber ha gestito circa 320 milioni di operazioni tra corse e consegne di Uber Eats, ma solo una quota minuscola è passata attraverso gli agenti IA. A svelarlo è stato il CFO Balaji Krishnamurthy. Su Uber Eats gli ordini effettuati dagli agenti sono stati circa 500, mentre per le corse in automobile il conteggio si ferma ad appena quattro.

Il dato è arrivato durante la conference call sui risultati del terzo trimestre, quando il CEO Dara Khosrowshahi ha parlato di una diffusione degli agenti ancora “molto, molto acerba” e di una trazione “molto limitata”. Il dettaglio colpisce perché prenotare un’auto è proprio l’esempio che le aziende tech usano da tempo per spiegare al pubblico l’arrivo di questi sistemi. Un normale chatbot risponde a una domanda. Un agente invece riceve un obiettivo e sfrutta servizi esterni per completare da solo una prenotazione e, se autorizzato, anche il pagamento.

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In teoria chiamare un Uber dovrebbe essere la parte più semplice del processo. Il servizio è standardizzato, l’utente sa da dove parte e dove deve arrivare e bastano pochi passaggi. Eppure quasi tutti continuano ad aprire direttamente l’app e a prenotare nel modo tradizionale. Khosrowshahi ha spiegato che il gruppo è in contatto con praticamente tutti i principali sviluppatori di assistenti, ma ritiene che per molti clienti l’esperienza diretta offerta dall’app rimarrà più semplice.

Perché affidare un compito a un software non è ancora un’abitudine

Le grandi aziende dell’intelligenza artificiale raccontano da tempo una trasformazione molto più avanzata di quella che emerge dai numeri di Uber. Gli agenti vengono presentati come programmi a cui consegnare intere attività, per svago o per lavoro, come trovare un volo, prenotare un ristorante, confrontare prodotti, leggere le email o gestire gli appuntamenti. L’utente descrive ciò che desidera e interviene soltanto nei momenti più delicati.

Le capacità tecniche in buona parte ci sono già. Il nodo è l’adozione quotidiana, perché le persone devono trovare conveniente delegare qualcosa che spesso riescono a sbrigare da sole in pochi secondi. Poi ci sono le autorizzazioni richieste per usare un software o accedere ad account e dati personali, e ogni volta l’operazione si blocca in attesa della supervisione umana. Sono passaggi indispensabili, visto che una prenotazione sbagliata può avere conseguenze economiche importanti. Con un testo o un’immagine generati male l’errore costa poco, ma quando l’IA inizia a spendere denaro o a spostare appuntamenti la fiducia richiesta cresce parecchio. Le quattro corse di Uber mostrano quanto questa abitudine sia ancora lontana.

Muse cresce, ma i costi di calcolo pesano su tutti

Meta racconta una storia diversa. Muse, il suo agente personale, ha superato 10 milioni di utenti tra Stati Uniti e Canada in circa un mese e mezzo e Mark Zuckerberg ha dichiarato che circa il 25% di chi lo ha configurato lo usa ogni giorno. Secondo Sensor Tower l’app ha superato 10 milioni di download negli Stati Uniti nei primi 40 giorni. Muse si collega a email e calendario, usa un browser, compila moduli e lavora per conto dell’utente, anche se in Europa per ora non è disponibile. Viene sfruttato anche per lo shopping e oltre un quarto di chi lo usa per gli acquisti spende in media più di circa 175 euro. Sono numeri ben più incoraggianti, ma misurano fenomeni diversi, perché configurare Muse non significa per forza affidargli una transazione esterna. Zuckerberg ha poi ammesso che il servizio richiede molta potenza di calcolo. L’azienda punta a renderlo oltre dieci volte più efficiente nell’arco di un anno e conta di arrivare alla redditività con una scala più ampia e maggiori ricavi da abbonamenti e transazioni.

Lo stesso problema lo ha toccato con mano Elon Musk. All’inizio di novembre ha risposto ai clienti scontenti per la riduzione dei limiti di Grok Bot, l’agente di SpaceXAI, scrivendo che il suo costo è “insostenibilmente alto rispetto ai ricavi”. Grok Bot ha un proprio computer virtuale, usa applicazioni e siti web e può continuare a lavorare anche senza l’utente presente, con risorse attive per molto tempo. I piani Premium, Super e Ultra, da circa 26, 87 e 175 euro al mese, prevedono infatti limiti settimanali crescenti.

Anche OpenAI fa i conti con Dots, i suoi assistenti personali sempre attivi. Adam Fry, responsabile dell’area consumer di ChatGPT, durante una cena con i giornalisti a New York il 2 novembre li ha definiti “piuttosto impegnativi dal punto di vista del calcolo”. Ogni assistente dispone di un proprio computer nel cloud e per contenere la spesa parte del lavoro è stata spostata su un modello GPT più piccolo ed economico. L’accesso resta riservato ai piani Pro da circa 87, 175 e 435 euro al mese, con il primo dot incluso. ChatGPT Plus, che costa 20 euro al mese, non lo comprende e gli account Pro europei ne sono ancora esclusi. Muse dimostra che milioni di persone vogliono provare questi strumenti, Uber che la delega di un compito semplice resta rarissima. E come ricorda la storia dei pagamenti online, molte tecnologie nate con internet hanno avuto inizi modesti rispetto alle attese.

Fonte: TecnoAndroid