Una simulazione della Terra che ripercorre la storia del pianeta, dal passato più remoto fino al futuro, potrebbe diventare uno strumento chiave per individuare mondi abitabili nella nostra galassia. Il ragionamento parte da un’osservazione molto concreta. Per riconoscere un pianeta simile al nostro attorno a un’altra stella bisogna sapere che aspetto può avere la Terra nelle diverse fasi della sua esistenza, e non soltanto oggi.

Detto così sembra quasi ovvio. In realtà sposta parecchio il modo di affrontare la ricerca. Quando si pensa a un pianeta gemello della Terra viene spontaneo immaginare una copia esatta del mondo che conosciamo. Il nostro pianeta però non è rimasto uguale a se stesso nel tempo e non lo resterà. Un mondo lontano potrebbe somigliargli moltissimo eppure trovarsi in un momento della sua storia diverso da quello che stiamo vivendo noi.

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Perché ripercorrere la storia del nostro pianeta

Il cuore del lavoro sta proprio qui. Ricostruire l’evoluzione del pianeta su tempi lunghissimi permette di ottenere una sorta di catalogo di versioni della Terra, ognuna legata a una determinata epoca. Ciascuna di queste fasi corrisponde a un pianeta che, osservato da molto lontano, apparirebbe in modo differente. Avere questi riferimenti a disposizione aiuta a interpretare con più attenzione i segnali che arrivano da sistemi stellari distanti.

C’è anche un vantaggio meno evidente. Ragionare soltanto sulla Terra di oggi rischia di restringere troppo il campo e di far scartare candidati promettenti solo perché non coincidono con l’immagine attuale del nostro pianeta. Una simulazione dal passato al futuro amplia invece lo sguardo e rende la caccia ai pianeti potenzialmente ospitali più flessibile, meno legata a un singolo fotogramma della storia terrestre.

In questo senso il modello funziona come una lente. Non indica direttamente dove si trovi un mondo abitabile, ma chiarisce che cosa cercare e quali caratteristiche potrebbero tradire la presenza di condizioni favorevoli. È un passaggio teorico che però ha ricadute molto pratiche, come emerge guardando agli strumenti che serviranno nei prossimi anni.

Un aiuto concreto per i telescopi di domani

La ricaduta più tangibile riguarda la progettazione di nuovi osservatori. Costruire un telescopio destinato a studiare pianeti lontani significa fare scelte tecniche precise, e queste scelte dipendono da ciò che si vuole riuscire a vedere. Sapere in anticipo come potrebbe presentarsi un pianeta simile alla Terra nelle sue varie fasi offre ai progettisti indicazioni utili per definire le capacità degli strumenti.

È un po’ come preparare una spedizione sapendo già quali tracce seguire. Senza un modello di riferimento si rischia di realizzare apparecchiature poco adatte allo scopo, oppure di non riconoscere un segnale importante anche quando arriva. Con una base solida come la simulazione della Terra il lavoro di chi disegna gli osservatori del futuro diventa invece più mirato.

La ricerca dei pianeti abitabili passa quindi anche da qui, dalla capacità di conoscere a fondo il proprio pianeta prima di cercarne uno simile altrove. Studiare la storia terrestre in tutta la sua estensione, dalle origini fino alle trasformazioni che verranno, si rivela un tassello essenziale per orientare lo sguardo verso le stelle.

Secondo chi ha condotto il lavoro, questa ricostruzione aprirà la strada alla scoperta di un gemello della Terra, contribuendo in modo diretto a progettare i nuovi osservatori che avranno il compito di scovarlo.

Fonte: TecnoAndroid