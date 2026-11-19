L’allerta terremoti di Google arriva finalmente in Italia e gli smartphone Android potranno avvisare chi li usa prima che le scosse più forti raggiungano la propria zona. Per anni la funzione è rimasta visibile nelle impostazioni dei telefoni senza essere davvero attiva nel nostro Paese. Ora l’azienda di Mountain View ha avviato l’attivazione del servizio anche sul territorio italiano. Boone Spooner, responsabile dei sistemi di sicurezza di Android, ha assicurato che “la quasi totalità dei dispositivi” sarà abilitata “entro il 19 novembre”.

Per chi possiede un telefono Android l’operazione è quasi invisibile, eppure può contare parecchio quando la terra trema. Il sistema si accende in automatico e non serve installare applicazioni né iscriversi a nulla. Conviene però dare un’occhiata alle impostazioni e verificare che la voce “Allerte terremoti” sia abilitata. Sui modelli compatibili di solito si trova nella sezione “Sicurezza ed emergenza”. Per ricevere le notifiche è necessaria una connessione WiFi oppure dati.

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Come funziona l’allarme sismico sui telefoni

Si tratta di uno degli esempi più concreti di tecnologia pensata per portare un beneficio immediato alle persone. In certi casi può davvero separare la vita dalla morte, e tutto si gioca in pochi secondi. Un sisma produce prima le onde P, più rapide e in genere meno distruttive, poi arrivano le onde S e altre onde responsabili dello scuotimento più violento. Gli accelerometri montati negli smartphone, gli stessi sensori che contano i passi o fanno ruotare lo schermo, sono in grado di cogliere quelle prime vibrazioni. Quando tanti dispositivi fermi nella stessa area registrano un segnale compatibile con un terremoto, i dati partono verso i sistemi di Google. Lì vengono stimati epicentro e intensità e, se necessario, scatta l’avviso verso le zone che verranno colpite poco dopo dalle scosse più forti. Il tutto avviene in pochissimi istanti. Secondo Spooner il preavviso va “da pochi secondi fino a 10 o 15 secondi prima, e occasionalmente fino a uno o due minuti”, soprattutto per chi si trova lontano dall’epicentro. Vicino alla sorgente il margine si accorcia molto, ma basta comunque per uscire da casa o da un edificio a rischio crollo.

Le notifiche sono di tre tipi. “Presta attenzione” è un avviso semplice che segnala un terremoto rilevato nelle vicinanze con scosse stimate di lieve entità. “Preparati” è più dettagliato e invita a tenersi pronti ad agire davanti a scosse più forti. “Agisci” occupa l’intero schermo, riguarda scosse da moderate a forti e fornisce consigli immediati per restare al sicuro.

Un miliardo di allerte, dalla Turchia al Venezuela

La rete ha ormai dimensioni enormi. Google l’ha estesa a più di 200 Paesi e aree geografiche e lo scorso ottobre ha annunciato di aver superato un miliardo di allerte inviate. Uno studio pubblicato su Science nel 2025 ha analizzato tre anni di attività. In Turchia il sistema rilevava in media 312 terremoti al mese, mentre gli avvisi per eventi di magnitudo pari o superiore a 4,5 erano arrivati in 98 Paesi. Tra chi aveva risposto ai questionari dell’azienda l’85% diceva di aver sentito davvero la scossa e il 36% aveva ricevuto l’allerta prima dell’inizio del movimento.

Il terremoto di magnitudo 6,2 che un anno fa ha colpito l’area turca di Marmara Ereğlisi rende bene l’idea. Android ha individuato l’evento poco più di cinque secondi dopo il suo inizio e ha mandato notifiche a oltre 16 milioni di persone. Più di recente, durante il violento sisma in Venezuela, alcune testimonianze raccolte a Caracas hanno parlato di avvisi giunti circa trenta secondi prima delle scosse più pesanti. A Macaracuay, nella zona est della capitale, diverse persone hanno raccontato di essere riuscite a lasciare gli edifici dopo aver sentito l’allarme sul telefono.

I limiti del sistema e il ruolo dell’INGV

Google stima meno di un falso positivo all’anno sull’intera rete mondiale. Resta però decisiva la densità degli smartphone, perché “un sisma in mare aperto o in una zona scarsamente abitata può essere individuato più tardi”, ha spiegato Spooner. Senza telefoni che registrano le vibrazioni, il sistema arriva in ritardo. Anche per questo Android affianca le reti sismiche tradizionali senza sostituirle. In Italia la Rete Sismica Nazionale dell’INGV è particolarmente sviluppata e conta circa 500 stazioni sparse sul territorio, che trasmettono i dati in tempo reale alla sala di sorveglianza dell’istituto, operativa 24 ore su 24 per localizzare i terremoti e stimarne la magnitudo.

Per un Paese esposto come il nostro anche un margine minimo ha un peso speciale. Secondo la Protezione Civile negli ultimi 60 anni i terremoti hanno provocato circa 5.100 vittime e danni economici per 240 miliardi di euro, una media vicina ai quattro miliardi l’anno. La sicurezza sismica continua a dipendere soprattutto dalla qualità degli edifici, dalla prevenzione e dai comportamenti individuali. Da oggi, però, al sistema italiano di allerta si aggiungono milioni di piccoli sensori già presenti nelle tasche delle persone.

Fonte: TecnoAndroid