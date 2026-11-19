Il ponte di Kerch, l’opera con cui Vladimir Putin aveva voluto legare la Crimea occupata alla Russia, ha perso una parte fondamentale della sua struttura dopo un attacco ucraino con missili e droni. L’aspetto più interessante riguarda però il metodo. L’operazione è stata condotta in profondità nel territorio controllato da Mosca senza ricorrere a Starshield, la versione militare della rete satellitare Starlink di Elon Musk, per guidare i missili verso il bersaglio.

Nelle notti del 15 e del 16 novembre ondate coordinate di droni e missili hanno provocato il crollo di uno dei due archi in acciaio che sorreggono la carreggiata riservata alle auto. Da parte russa si parla di diverse centinaia di droni ucraini che avrebbero prima saturato le difese aeree per aprire la strada ai missili telecomandati, tra cui spiccano i missili Flamingo, da crociera e sviluppati interamente in Ucraina.

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Ponte di Kerch colpito: la rete di droni relay che ha aggirato Starlink

Per centrare l’obiettivo Kiev ha adattato un’innovazione nata proprio sul fronte russo, cioè droni dotati di radio mesh capaci di creare una vera rete di comunicazione in volo. Ogni velivolo fa da nodo relay e allunga il collegamento tra gli operatori a terra e i missili o i droni d’attacco pilotati a distanza. Mosca aveva iniziato a usare questa tecnica per sostenere gli attacchi a lungo raggio contro le città ucraine.

Durante l’assalto al ponte questa rete volante ha permesso a operatori lontani oltre 250 chilometri di guidare missili e droni schivando la contraerea russa e puntando ai punti strutturali più deboli. Il colpo decisivo è arrivato dopo settimane di attacchi preparatori che hanno distrutto o indebolito sistematicamente armi di difesa aerea, radar e apparati di guerra elettronica schierati a protezione dell’opera. L’attacco del 15 novembre ha coinciso con la più grande offensiva notturna di droni ucraini contro la Russia dall’inizio dell’invasione su larga scala.

La rinuncia a Starshield è stata deliberata. Le unità coinvolte lo hanno evitato a causa delle recenti restrizioni statunitensi che ne vietano l’uso su droni o su qualsiasi mezzo che superi i 161 chilometri orari. Il presidente Volodymyr Zelensky sostiene che quei limiti non siano ancora stati revocati, mentre SpaceX nega che siano stati reintrodotti. Secondo Zelensky il tetto di velocità ostacola alcuni intercettori pensati per fermare i droni russi diretti su città e infrastrutture. L’operazione conferma come militari e aziende della difesa ucraine stiano imparando a combattere senza dipendere da Starlink. Non è nemmeno la prima volta che il Paese, probabilmente il più avanzato nell’uso bellico dei droni, fa propria un’idea nata nel campo avversario.

Un colpo logistico e simbolico per la Crimea

Per Mosca l’unica nota positiva è che il tratto ferroviario ha subito danni moderati, e i treni risultano di nuovo in transito. I gravi danni all’arco e alla carreggiata tagliano però un collegamento cruciale per trasporti e rifornimenti verso la penisola, complicando il mantenimento dell’occupazione e delle basi militari. L’altra via di terra attraversa le autostrade dell’Ucraina meridionale occupata, già bersagliate insieme ai camion russi che le percorrono. I detriti dell’arco crollato potrebbero anche bloccare le grandi navi nello stretto che unisce il Mar d’Azov al Mar Nero, dove i droni ucraini hanno già colpito decine di imbarcazioni russe.

Pesa poi il valore simbolico. Dopo aver preso la Crimea nel 2014 la Russia ha stabilito gran parte della Flotta del Mar Nero a Sebastopoli, sfruttando in seguito la penisola come snodo logistico per l’invasione del febbraio 2022. Il ponte di Kerch, costato circa 3 miliardi di euro, doveva cementare quella rivendicazione. Putin lo attraversò alla guida di un camion all’inaugurazione nel 2018 e ripeté il gesto su una Mercedes nel dicembre 2022, dopo che un camion bomba ucraino lo aveva danneggiato in ottobre. Nel 2025 agenti dei servizi di sicurezza ucraini hanno piazzato mine sotto i piloni, e anche allora Mosca ha riparato i danni.

Stavolta le prospettive appaiono più cupe. La struttura era stata costruita in due anni e, secondo gli ingegneri, il ripristino della carreggiata potrebbe richiedere altrettanto in condizioni normali. Eventuali danni ai piloni allungherebbero i tempi, e i cantieri russi resterebbero comunque esposti a nuovi attacchi di missili e droni ucraini.

Fonte: TecnoAndroid