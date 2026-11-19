Nvidia ha riunito per la prima volta l’intero personale dopo le dimissioni del cofondatore ed ex amministratore delegato Jensen Huang, e dalla nuova guida è arrivato un messaggio molto concreto. L’amministratrice delegata ad interim Colette Kress ha promesso ai dipendenti più soldi e più quote azionarie, con tempi decisamente più rapidi rispetto al solito, nel tentativo di calmare un clima interno che negli ultimi giorni si è fatto piuttosto teso.

Il tono scelto da Kress è stato rassicurante, quasi materno. “Sono qui per dirvi che la cosa migliore che vogliamo fare è prenderci cura di ogni singolo dipendente presente e fare in modo che vi sentiate bene con questa azienda e che non vi preoccupiate della vostra retribuzione”, ha spiegato davanti alla platea. Parole che puntano dritte al cuore della questione, cioè la paura di chi lavora in Nvidia di trovarsi all’improvviso in una società diversa da quella in cui aveva scelto di entrare.

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Nvidia: aumenti di stipendio e azioni anticipati a dicembre

Il pacchetto annunciato prevede aumenti di stipendio e nuove assegnazioni di equity già a dicembre, molto prima del normale ciclo di revisione salariale adottato dall’azienda. Una mossa che dice parecchio sull’urgenza percepita dai vertici. Anticipare i ritocchi alle buste paga non è certo una decisione che si prende a cuor leggero, e il fatto che sia arrivata proprio nella prima riunione plenaria dopo l’uscita di scena di Huang lascia intendere quanto il malumore fosse diffuso.

Del resto è stata la stessa Colette Kress a chiarire quali fossero le preoccupazioni principali del personale. Tra le domande inviate prima dell’incontro, i temi più ricorrenti riguardavano proprio la retribuzione e la richiesta di maggiore chiarezza da parte del consiglio di amministrazione. Due argomenti strettamente collegati, perché quando la guida di un’azienda cambia in modo così brusco è naturale che chi ci lavora voglia sapere cosa succederà al proprio stipendio e alla direzione generale del gruppo.

Il timore di perdere talenti e la fiducia degli investitori

Mantenere sereni i dipendenti attuali sarà una delle sfide più importanti per Kress nel breve periodo. Un dipendente di livello dirigenziale ha già scritto al consiglio e ai principali manager, avvertendo che il mancato reintegro di Jensen Huang come amministratore delegato potrebbe portare alla perdita di “talenti insostituibili”. Un avvertimento piuttosto esplicito, che fotografa bene il legame tra l’ex numero uno e una parte consistente del personale.

Una possibile fuga di professionisti rischierebbe poi di innervosire anche gli investitori, nonostante i risultati trimestrali eccellenti presentati giovedì. Una crisi ai vertici potrebbe far apparire Nvidia meno stabile, anche perché Huang si era posto come punto di riferimento per molte decisioni e per la visione complessiva della società. Toglierlo dall’equazione significa, almeno sulla carta, lasciare un vuoto non semplice da colmare.

Huang disponibile a tornare ma il consiglio chiude la porta

Dal canto suo, Jensen Huang ha manifestato l’interesse a rientrare in azienda e ha dichiarato che sarebbe “onorato” di guidarla di nuovo qualora fosse il consiglio di amministrazione a chiederglielo. La risposta però è già arrivata. Durante la conference call sui conti del giorno precedente il board è stato netto nel dire di non avere alcuna intenzione di richiamarlo, anche se all’interno dello stesso organo esisterebbe una fazione favorevole al suo ritorno.

All’incontro con il personale ha partecipato anche l’altro cofondatore Chris Malachowsky, che ha voluto sottolineare come l’azienda viva davvero i propri valori invece di limitarsi ad appenderli sui poster. Poi ha chiuso con una frase breve e diretta rivolta a tutti i presenti. “Andrà tutto bene”, ha detto.

Fonte: TecnoAndroid