LinkedIn non dovrà consegnare tutto quello che il governo americano pretendeva. Una corte d’appello federale degli Stati Uniti ha infatti ridimensionato il provvedimento giudiziario che imponeva al social network di trasmettere al Dipartimento di Giustizia ben 18 mesi di dati e comunicazioni riconducibili ad alcuni giornalisti. Sullo sfondo c’è un’indagine federale su una fuga di notizie che riguarda un’operazione militare segreta condotta all’estero, un tema delicato che tocca da vicino il rapporto tra sicurezza nazionale e libertà di stampa.

A pronunciarsi è stato un collegio di tre giudici della Corte d’Appello del Quarto Circuito, che all’unanimità ha accolto in parte il ricorso presentato dalla piattaforma professionale. L’oggetto della contestazione era l’ingiunzione firmata nel novembre 2025 dalla giudice distrettuale della Virginia Elizabeth Hanes. Si tratta quindi di un passaggio che non cancella l’iniziativa delle autorità federali ma ne ridisegna i confini in modo piuttosto netto.

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Cosa chiedeva il mandato rivolto a LinkedIn

Il provvedimento originario era tutt’altro che leggero. Alla piattaforma veniva chiesto di consegnare un volume molto ampio di metadati e di registri dei contatti relativi ai cronisti finiti nel mirino dell’inchiesta. In pratica non si parlava soltanto di qualche informazione mirata ma di un quadro esteso delle relazioni professionali di quei reporter lungo un arco di tempo considerevole.

A rendere la richiesta ancora più pesante c’era un ordine di segretezza che accompagnava il mandato. LinkedIn non poteva avvisare i giornalisti coinvolti né la testata per cui lavoravano, il cui nome continua a restare riservato negli atti del processo. I diretti interessati, insomma, sarebbero rimasti all’oscuro del fatto che le loro reti di contatti stavano per finire nelle mani del governo federale.

Perché i giudici hanno considerato la richiesta troppo ampia

La corte non ha messo in discussione il senso dell’indagine. I magistrati hanno riconosciuto la legittimità dell’inchiesta federale avviata a tutela della sicurezza nazionale e hanno respinto la richiesta di annullare completamente il decreto. Il punto critico, secondo il collegio, era un altro. Il provvedimento andava semplicemente troppo in là rispetto a ciò che l’inchiesta richiedeva davvero.

Nell’opinione scritta dal giudice J. Harvie Wilkinson III la Corte ha messo in evidenza un dato concreto. Nei 18 mesi coperti dal mandato i giornalisti coinvolti avevano firmato quasi mille articoli dedicati a temi molto diversi tra loro. Consegnare in blocco tutti i loro contatti avrebbe finito così per esporre fonti riservate che con l’indagine sulla fuga di notizie non avevano alcun legame. Un rischio concreto per chi parla con la stampa contando sulla protezione del proprio anonimato, e per il lavoro stesso dei cronisti.

Wilkinson ha poi aggiunto una precisazione che va oltre il singolo caso. Il fatto che le piattaforme digitali siano in grado di raccogliere con estrema facilità enormi quantità di dati non basta, secondo il giudice, a giustificare il via libera dei tribunali a richieste di questo tipo. La semplicità tecnica dell’operazione, in altre parole, non può diventare un argomento per autorizzarla. Il giudice lo ha sintetizzato con una frase destinata a pesare nel dibattito sul rapporto tra autorità federali e informazione: “Il margine di manovra concesso al governo non è infinito”.

Fonte: TecnoAndroid