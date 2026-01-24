Si riscrivono le regole dei display OLED estensibili grazie a una ricerca internazionale

Un gruppo di ricercatori ha compiuto un passo decisivo nel campo dei display OLED estensibili. Il risultato riguarda un limite storico della tecnologia. Elasticità e luminosità, finora, non riuscivano a convivere. Allungare il pannello significava perdere brillantezza e stabilità. Oggi questa barriera sembra superata. Il nuovo prototipo mantiene la stessa luminosità anche raddoppiando le dimensioni. L’efficienza raggiunta è un valore mai visto prima. Si parla del 17 percento di efficienza quantica esterna. È un record assoluto per questa categoria di dispositivi. Il risultato si avvicina al limite teorico della generazione luminosa.

La scoperta apre prospettive concrete per l’elettronica indossabile. Display integrati in tessuti o sulla pelle diventano più realistici. Informazioni come battito cardiaco o velocità potrebbero essere sempre visibili. Il lavoro è stato coordinato da Yury Gogotsi della Drexel University. Alla ricerca ha contribuito anche la Seoul National University. Gli esperti del settore parlano di avanzamento significativo. La capacità di estensione arriva al 200 percento. Questo valore è considerato più che sufficiente per applicazioni reali. Il risultato riduce la distanza tra laboratorio e prodotti commerciali.

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MXene al posto dell’ITO, la svolta nei materiali dei display OLED estensibili

Alla base della scoperta c’è un cambio radicale di materiale. I display OLED tradizionali utilizzano l’ossido di indio-stagno. L’ITO è trasparente e conduttivo, ma fragile. Funziona bene su superfici rigide e piane. Diventa però inadatto quando viene piegato o allungato. Questo limite ha condizionato anni di sperimentazione. Il team di Gogotsi ha scelto una strada diversa. Al posto dell’ITO è stato utilizzato il MXene. Si tratta di un materiale bidimensionale composto da fogli sottilissimi. Questi strati possono scorrere tra loro senza rompersi. Il film realizzato è spesso appena dieci nanometri. Nonostante ciò, garantisce una conducibilità simile a quella dei metalli. La combinazione con nanofili d’argento migliora ulteriormente le prestazioni. Il contatto con lo strato organico emissivo risulta più efficiente. La luminosità aumenta di quasi dieci volte rispetto alle soluzioni precedenti.

Un altro vantaggio è la modificabilità chimica della superficie. Questo facilita il trasferimento degli elettroni e riduce le dispersioni. I ricercatori hanno sviluppato anche nuovi strati organici dedicati. Uno ottimizza il flusso delle cariche positive. L’altro recupera energia che normalmente andrebbe persa. Restano però sfide aperte verso la produzione di massa. La durata nel tempo degli OLED estensibili è ancora limitata. Serve inoltre un incapsulamento elastico contro umidità e ossigeno. Anche la distorsione dell’immagine va risolta. Nonostante questo, le applicazioni potenziali sono numerose. Dalla robotica all’abbigliamento intelligente, fino alla sanità.