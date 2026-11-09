Grok Bot si allarga: ora su SuperGrok, Cursor Pro e X Premium+

Grok Bot, l’agente di SpaceXAI, oggi è molto più facile da raggiungere rispetto al giorno del debutto. L’azienda ha esteso la disponibilità a SuperGrok, a Cursor Pro e a tutti i piani Cursor Teams. Lo strumento arriva così anche sulle fasce più economiche e resta su quelle più costose. Pure gli abbonati a X Premium+ possono collegare il proprio account e ottenere l’accesso. Il risultato è un ventaglio di abbonamenti piuttosto affollato per un prodotto ancora giovane, e vale la pena metterlo in ordine.

L’idea di fondo è far lavorare l’agente dentro altri software al posto dell’utente. SpaceXAI descrive i suoi Bot come “compagni di squadra basati sull’intelligenza artificiale” capaci di “portare a termine i lavori dall’inizio alla fine e tornare solo quando serve un’approvazione”. Tolta la patina del marketing, il concetto è abbastanza semplice. Si assegna un compito, l’agente si occupa dei clic più noiosi e si rifà vivo quando ha bisogno di una mano.

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Cosa sa fare davvero Grok Bot

Ogni Bot di SpaceXAI gira su un computer persistente nel cloud di Cursor e dispone di un browser, di un file system e di un terminale. Basta indicare il risultato desiderato e concedere l’accesso agli strumenti necessari. Da lì il lavoro può andare avanti anche quando il computer dell’utente è spento.

Nella pratica un Bot può cercare potenziali clienti, controllare in un CRM le attività già registrate, scrivere messaggi di contatto personalizzati e lasciarli in attesa di approvazione. SpaceXAI suggerisce anche altri impieghi, come riprodurre bug software, generare report sullo stato di salute dei clienti e preparare riepiloghi per i dirigenti partendo da email, calendari e altre fonti simili.

I Bot conservano il contesto da una conversazione all’altra e possono ripetere flussi di lavoro a orari programmati. È proprio qui che Grok Bot smette di essere un semplice assistente con cui chiacchierare e diventa qualcosa a cui delegare compiti veri e propri.

I limiti però non mancano. Alcuni siti bloccano l’automazione oppure mostrano un CAPTCHA, una richiesta di accesso o un altro passaggio che solo un essere umano può completare. Le azioni con conseguenze potenzialmente rilevanti possono finire in coda per l’approvazione prima che il Bot proceda. I primi utenti hanno poi segnalato che certi flussi richiedono ancora più supervisione di quanto lasci intendere la promessa di un agente che fa tutto da solo. Del resto il servizio è ancora in beta.

Quali abbonamenti includono Grok Bot e quanto costano

Sul fronte Cursor, il piano Pro costa circa 18 euro al mese, Pro+ circa 55 euro e Ultra circa 185 euro. Teams Standard parte da circa 37 euro per utente al mese, mentre Teams Premium sale a circa 110 euro. Tutti i membri di un piano Cursor Teams a gestione autonoma ottengono l’accesso a Grok Bot. I clienti Enterprise invece possono richiederlo al proprio referente commerciale.

Passando all’universo Grok, SuperGrok costa circa 28 euro al mese, SuperGrok Plus circa 92 euro e anche SuperGrok Heavy rientra tra le opzioni compatibili. Gli abbonati a X Premium+ possono collegare i propri account, con un piano che negli Stati Uniti costa circa 37 euro al mese. L’accesso aziendale viene gestito a parte e i clienti Enterprise di Grok e Cursor possono ora usare l’agente tramite le rispettive organizzazioni. Esiste infine una prova gratuita basata sul consumo, valida per sette giorni.

L’accesso a pagamento comunque non è illimitato. L’utilizzo incluso si azzera ogni settimana e quello extra può proseguire attingendo alla spesa a consumo condivisa dell’account, se attivata. Per la prova gratuita Cursor non indica un numero preciso di lavori eseguibili. Il credito infatti si misura in passaggi dell’agente e in token, non nel numero di messaggi.

Questo elenco di abbonamenti, apparentemente disordinato, trova una spiegazione nelle mosse societarie dietro il progetto. Ad aprile 2026 Cursor ha stretto una collaborazione con SpaceX per accelerare l’addestramento dei modelli sull’infrastruttura Colossus di SpaceXAI. Ad agosto 2026 SpaceX ha acquisito Cursor e nello stesso mese Grok Bot è stato presentato ufficialmente.

Fonte: TecnoAndroid