Sensia Technology: il nuovo altoparlante è un foglio di tessuto

Nel settore audio, alcune sperimentazioni si distinguono per il tentativo di ridefinire la forma stessa degli oggetti. È in tale direzione che si colloca il progetto Fabric Speaker. Sviluppato dalla start-up Sensia Technology di Tsukuba, in Giappone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di dimostrare le potenzialità offerte dalla microelettronica flessibile applicata a dispositivi rigidi. L’altoparlante, nella sua configurazione attuale, infatti, si presenta come un semplice foglio di tessuto. La flessibilità consente al dispositivo di essere trasportato con facilità e collocato in spazi che normalmente non ospitano sistemi audio. Può essere appeso a una parete come un elemento decorativo, disteso su superfici morbide o posizionato in prossimità del corpo.

Sensia Technology presenta il suo nuovo altoparlante

Il funzionamento si basa su un principio ben noto nell’elettronica, reinterpretato con materiali non convenzionali. Il tessuto è composto da fili conduttivi e strutturato come un condensatore. Ovvero due strati conduttivi separati da una sottile pellicola dielettrica. Quando il segnale audio digitale raggiunge il dispositivo, tra i due strati si genera un campo elettrico variabile. Tale variazione continua provoca la vibrazione dei sottili strati del tessuto, che interagiscono con l’aria circostante producendo onde sonore. L’elettronica necessaria al funzionamento non è integrata nel tessuto stesso, ma concentrata in un piccolo modulo plastico fissato su uno dei bordi. Al suo interno trovano spazio l’alimentazione, i circuiti per la connettività wireless e i componenti di controllo.

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La differenza rispetto a un altoparlante classico risiede nel modo in cui il suono viene generato. Nei sistemi tradizionali, il movimento è concentrato in un cono. Nel Fabric Speaker, invece, è l’intera superficie a partecipare alla vibrazione. Secondo i progettisti, tale distribuzione uniforme elimina la presenza di punti morti e consente al suono di propagarsi lungo tutta l’estensione del materiale. I dati tecnici diffusi indicano che il Fabric Speaker può raggiungere una pressione sonora di circa 68 decibel quando utilizzato singolarmente. Valore che sale a circa 71 decibel nel caso di utilizzo in coppia.

Il nuovo altoparlante Fabric Speaker non rappresenta un punto di arrivo, ma un passaggio intermedio. La sua importanza sta nel suggerire che anche componenti legati a forme rigide possono essere ripensati.