Seiko e Kojima Productions: due orologi Ludens per i 10 anni

Quando il mondo dei videogiochi incontra quello dell’orologeria può nascere qualcosa di davvero ambito, magari un pezzo da collezione destinato a guadagnare valore con il passare degli anni. È esattamente lo scenario che si apre con la collaborazione tra Seiko e Kojima Productions, che hanno unito le forze per dare vita a due orologi esclusivi pensati per celebrare un traguardo importante dello studio giapponese. Un incrocio tra due universi che a prima vista sembrano lontani ma che, a guardarli bene, condividono più di quanto si possa immaginare: la cura maniacale per il dettaglio, l’attenzione all’estetica e una comunità di appassionati pronta a tutto pur di accaparrarsi qualcosa di raro.

Seiko e Kojima Productions, due nomi che pesano

Quando in gioco ci sono marchi di questo calibro l’attenzione del pubblico viene catturata quasi subito. Da una parte c’è Seiko, celebre casa giapponese di orologi conosciuta in tutto il mondo. Dall’altra lo studio fondato da Hideo Kojima, una delle figure più note e riconoscibili dell’intero panorama videoludico. Il suo nome è legato soprattutto a Metal Gear Solid e Death Stranding, due serie che hanno lasciato un segno profondo tra i giocatori e che hanno contribuito a costruire attorno al game designer una vera e propria aura da autore.

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Non stupisce quindi che l’annuncio di questa partnership abbia acceso subito la curiosità degli appassionati di entrambi i settori. Da un lato ci sono i collezionisti di orologi, sempre attenti alle edizioni speciali e alle tirature ridotte. Dall’altro i fan di Kojima, abituati a seguire con grande interesse ogni progetto che porti la firma dello studio, anche quando si allontana dal mondo dei giochi veri e propri. Due pubblici diversi, insomma, che stavolta si trovano a guardare nella stessa direzione.

Ludens al polso per il decimo anniversario

L’occasione scelta per questa collaborazione non è casuale. I due segnatempo sono stati realizzati per festeggiare il decimo anniversario della software house giapponese, un compleanno che lo studio ha deciso di celebrare con qualcosa di tangibile e di fortemente simbolico. Il tema scelto è altrettanto significativo, perché entrambi i modelli sono ispirati a Ludens, la mascotte che da sempre rappresenta l’identità di Kojima Productions e che i fan conoscono molto bene.

Portare un personaggio così legato allo studio su un oggetto da indossare ogni giorno significa trasformare l’orologio in qualcosa di più di un semplice accessorio. Diventa un modo per esibire la propria passione in maniera discreta ma riconoscibile, almeno agli occhi di chi sa cosa sta guardando. Ed è proprio questo il punto di forza di operazioni simili, che uniscono il valore di un marchio storico dell’orologeria al legame emotivo con un universo creativo molto amato.

Due colori e una tiratura molto limitata

Sul fronte delle versioni la scelta è stata essenziale. I modelli disponibili sono due, uno nero e uno bianco, così da offrire un’alternativa a chi preferisce un look più scuro e deciso e a chi invece punta su qualcosa di più chiaro e luminoso. Ciò che li rende davvero speciali però è la quantità prodotta, decisamente ridotta.

Ciascuna variante è stata infatti realizzata in appena 300 esemplari numerati, il che porta il totale complessivo dell’edizione limitata a soli 600 pezzi. Numeri così contenuti spiegano bene perché questi orologi Seiko dedicati a Ludens vengano già visti come potenziali oggetti da collezione, capaci di attirare l’interesse di chi cerca qualcosa di raro e di chi immagina che il loro valore possa crescere nel tempo. La numerazione di ogni singolo esemplare aggiunge poi un ulteriore tocco di esclusività, rendendo ognuno dei 600 orologi un pezzo unico all’interno di una serie già di per sé molto ristretta.

Fonte: TecnoAndroid