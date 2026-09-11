Seat verso l’addio entro il 2029, Volkswagen punta tutto su Cupra

Il futuro di Seat sembra appeso a un filo, perché Volkswagen starebbe valutando di far sparire progressivamente il marchio spagnolo entro il 2029 per concentrare soldi e sviluppo su Cupra. Non è una voce di corridoio qualsiasi: la proposta, stando alla stampa tedesca, avrebbe già ricevuto il via libera del management board del gruppo e ora dovrebbe finire sul tavolo del supervisory board, l’organo che ha l’ultima parola.

Nessuna firma definitiva, comunque. Volkswagen ha preferito non commentare, mentre da Seat Cupra è arrivata una risposta che dice tutto e niente: il gruppo sta lavorando a un piano di trasformazione per aumentare efficienza, competitività e sinergie tecnologiche, ma “nessuna decisione è stata presa in questa fase”. Formula classica, di quelle che raramente smentiscono qualcosa.

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Il piano descritto dai media tedeschi parla chiaro: Seat uscirebbe dal portafoglio marchi entro la fine del decennio, e le risorse finanziarie verrebbero dirottate quasi tutte su Cupra. La logica industriale, in fondo, è comprensibile. Due marchi con identità diverse sulla carta, ma che nella pratica si contendono spesso gli stessi clienti, negli stessi concessionari, con piattaforme e motori condivisi. Una sovrapposizione costosa.

I numeri raccontano perché Cupra ha vinto la sfida interna

Basta guardare le consegne per capire da che parte tira il vento. Nel primo semestre del 2026 Cupra ha consegnato 170.100 vetture, contro le 129.600 di Seat. Sommando i due marchi si arriva a 299.700 unità, con Cupra che pesa per quasi il 57% del totale. E non è un caso isolato, perché anche l’anno precedente la tendenza era la stessa: Cupra aveva chiuso con 328.800 auto vendute e una crescita del 32,5%, mentre Seat scivolava del 17% fermandosi a 257.400 unità.

Il dato che colpisce di più riguarda i tempi. Cupra è diventata marchio indipendente nel 2018, quindi parliamo di sette anni scarsi di vita autonoma. In questo lasso di tempo ha superato Seat, azienda fondata nel 1950 e per decenni il principale costruttore automobilistico spagnolo, di oltre 71.000 vetture. Un sorpasso netto, senza attenuanti.

Agli inizi la situazione era ben diversa. Cupra nasceva come declinazione sportiva dei modelli Seat e dipendeva quasi interamente dalla casa madre, sia per la gamma sia per la rete commerciale. Poi Volkswagen ha cominciato a costruirle attorno un’identità più autonoma, con prodotti pensati apposta, un linguaggio di design riconoscibile e un posizionamento decisamente più premium. Una scommessa che, numeri alla mano, ha funzionato meglio del previsto.

Un marchio storico che rischia di finire nei libri

A livello globale Cupra ha superato il milione di auto vendute dalla sua nascita, un traguardo che pochi marchi giovani riescono a centrare in così poco tempo. E questo spiega perché, all’interno del gruppo, la bilancia penda ormai in modo così evidente da una parte sola.

L’operazione rientrerebbe nella più ampia ristrutturazione del gruppo Volkswagen, alle prese da tempo con la necessità di tagliare costi e razionalizzare un portafoglio marchi che negli anni si è fatto piuttosto affollato. Mantenere in vita due brand che si pestano i piedi sul mercato, con investimenti raddoppiati su elettrificazione e software, è un lusso che difficilmente può reggere nel lungo periodo.

Per la Spagna, però, la questione non è solo industriale. Seat è un pezzo di storia economica del Paese, nata nel 1950 e cresciuta insieme alla motorizzazione di massa spagnola. Il marchio ha attraversato decenni di trasformazioni prima di entrare nell’orbita di Volkswagen, e la prospettiva di vederlo archiviato entro il 2029 apre inevitabilmente un capitolo delicato. La decisione finale, per ora, resta sospesa in attesa del passaggio davanti al supervisory board.