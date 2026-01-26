Scuola online senza password: SPID e CIE cambiano l’accesso al registro elettronico

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Scuola e famiglie, cosa cambia davvero

La scuola italiana si prepara a una svolta importante sul fronte della digitalizzazione. L’istituzione dice addio a username e password tradizionali per accedere al registro elettronico. Il nuovo sistema introduce l’obbligo di utilizzo esclusivo di SPID o CIE per genitori, studenti e personale scolastico. L’obiettivo principale? Rafforzare la sicurezza dei dati sensibili, come voti, assenze, note disciplinari e informazioni anagrafiche, riducendo al contempo la frammentazione dei sistemi di autenticazione oggi in uso.

Con l’adozione di SPID e Carta d’Identità Elettronica, la scuola si allinea agli standard già utilizzati dalla Pubblica Amministrazione, creando un ecosistema digitale più coerente. Tale passaggio permetterà anche una gestione più semplice delle identità digitali, evitando duplicazioni e semplificando l’accesso ai servizi scolastici online. Secondo le prime indicazioni, l’attivazione potrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Non mancano però le criticità. Alcune famiglie segnalano difficoltà nell’attivazione dello SPID. Invece, il costo della CIE, che si aggira intorno ai 20€, potrebbe rappresentare un ostacolo per le fasce economicamente più fragili. Da qui la proposta di creare uno SPID dedicato alla scuola, gratuito e semplice, pensato specificamente per l’accesso ai servizi educativi digitali.

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Scuola e famiglie, cosa cambia davvero

Oltre all’aspetto tecnico, la riforma introduce un cambiamento importante nell’organizzazione quotidiana della scuola. Per gli studenti delle elementari e delle medie è previsto il blocco dell’accesso diretto al registro elettronico. Ora solo i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale potranno consultare voti, comunicazioni e assenze. La misura punta a rafforzare il ruolo delle famiglie nel monitoraggio del percorso scolastico, ma solleva anche dubbi sull’autonomia digitale degli studenti più giovani, che negli ultimi anni avevano iniziato a gestire in prima persona alcune funzionalità del registro.

Per le scuole, invece, l’introduzione di SPID e CIE comporterà una fase di transizione tecnica e organizzativa. Gli istituti dovranno aggiornare le piattaforme, formare il personale e supportare le famiglie meno digitalizzate. Questo passaggio potrebbe inizialmente rallentare alcune procedure, ma nel medio periodo promette benefici concreti. Si prospetta infatti una maggiore sicurezza, riduzione delle frodi informatiche e migliore integrazione con altri servizi pubblici digitali. In più, la standardizzazione degli accessi potrebbe favorire lo sviluppo di nuovi servizi online per la scuola, come pagamenti digitali più semplici, comunicazioni ufficiali certificate e integrazione con piattaforme didattiche nazionali.

Insomma, questa trasformazione rappresenta un tassello fondamentale del percorso di modernizzazione del sistema educativo italiano. Se accompagnata da adeguato supporto tecnologico e formativo, la nuova identità digitale potrebbe rendere la scuola più efficiente, trasparente e sicura, rafforzando il rapporto tra istituti, famiglie e studenti.