Attacco hacker ai supermercati francesi, Parigi accusa l’Iran

Dietro l’attacco informatico che a ottobre ha mandato fuori controllo i frigoriferi di centinaia di supermercati francesi ci sarebbe la mano dell’Iran. Le autorità di Parigi hanno infatti attribuito l’operazione a cybercriminali legati al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, conosciuto con la sigla IRGC. Nel frattempo episodi simili hanno toccato anche altri paesi europei, Italia compresa, e in quel caso le rivendicazioni sono arrivate da due gruppi filorussi. Su questo secondo fronte però non esiste ancora alcuna conferma ufficiale.

La vicenda ha una portata che va oltre il semplice danno economico. Non si è trattato del classico furto di dati o di un ricatto con richiesta di riscatto. L’obiettivo era colpire impianti fisici e creare disagi concreti nella vita quotidiana delle persone, agendo su apparecchiature che normalmente nessuno associa al rischio di un’incursione digitale.

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Oltre 700 punti vendita colpiti in una sola notte

L’offensiva è scattata nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre e ha preso di mira catene molto note della grande distribuzione francese come Casino, Leclerc, Coopérative U, Metro, Carrefour e Intermarché. In totale i negozi coinvolti sono stati più di 700, sparsi sul territorio nazionale. Attraverso un accesso remoto gli aggressori sono riusciti a modificare le impostazioni di frigoriferi e congelatori, portando le temperature fino a 50° C.

Le conseguenze non si sono limitate alla merce deteriorata. In almeno 15 casi si è sviluppato un principio di incendio, segno di quanto l’azione potesse diventare pericolosa anche per chi lavora o fa la spesa in quei locali. Per entrare nei sistemi i criminali hanno sfruttato alcune vulnerabilità presenti nei dispositivi di controllo prodotti da Danfoss, gli stessi che gestiscono la refrigerazione negli esercizi colpiti.

Chi c’è dietro l’unità Shahid Kaveh

Secondo gli investigatori francesi la responsabilità ricade sul gruppo Shahid Kaveh, un reparto cyber offensivo dell’IRGC. Non si tratta di un nome nuovo per gli esperti di sicurezza, perché questa squadra si è già distinta in passato per incursioni contro sistemi di controllo industriali, un settore delicato proprio perché collega il mondo digitale a macchinari reali.

A guidare l’unità sarebbero Reza Salarvand e Mahdi Lashgarian. Quando si tratta di rivendicare le proprie operazioni il gruppo tende a nascondersi dietro diverse identità, tra cui le più usate sono CyberAv3ngers, Soldiers of Solomon, Mr. Soul e Cyber Isnaad Front. Una strategia che rende più complicato ricostruire la catena delle responsabilità e che spiega in parte perché l’attribuzione abbia richiesto tempo.

La reazione di Parigi e il nodo degli altri paesi europei

Sul piano politico la risposta è stata netta. Il ministro degli Esteri Jean Noël Barrot ha definito l’incursione contro i supermercati il primo attacco informatico su larga scala con finalità di sabotaggio che abbia mai interessato il territorio francese. Per gli autori si prospettano sanzioni a livello europeo e intanto il governo ha convocato l’ambasciatore iraniano a Parigi per chiedere spiegazioni.

Resta poi aperta la questione degli episodi avvenuti fuori dalla Francia. Le incursioni successive contro altri paesi europei sono state rivendicate dalle formazioni filorusse NoName057(16) e Z Pentest Alliance. Diversi ricercatori ritengono però che questi gruppi abbiano semplicemente approfittato della situazione per ottenere visibilità. Vista la forte somiglianza con quanto accaduto nei negozi francesi, anche gli attacchi registrati negli altri paesi potrebbero essere opera degli stessi cybercriminali iraniani.

Fonte: TecnoAndroid