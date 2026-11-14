Sciame meteorico più veloce e superluna: possibili palle di fuoco

Il cielo notturno di questo mese ha in serbo due appuntamenti capaci di convincere anche i più pigri ad alzare lo sguardo. Da una parte c’è lo sciame meteorico più veloce dell’anno, dall’altra una superluna particolarmente luminosa. Tra le scie attese non sono escluse nemmeno le cosiddette palle di fuoco, meteore molto più brillanti del normale che quando compaiono lasciano davvero a bocca aperta chi si trova a guardare nel punto giusto al momento giusto.

Lo sciame meteorico più veloce e la possibilità di vedere palle di fuoco

Per capire perché uno sciame di meteore venga definito veloce bisogna fare un piccolo passo indietro. Le cosiddette stelle cadenti non sono stelle ma minuscoli frammenti di roccia e polvere, spesso lasciati lungo il percorso da una cometa. Quando la Terra attraversa questa scia di detriti, le particelle entrano nell’atmosfera e si incendiano per attrito, disegnando quei lampi luminosi che tutti conoscono. Più la velocità d’ingresso è alta, più le scie appaiono rapide e scattanti, quasi dei graffi di luce che durano un attimo.

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Ed è proprio qui che entrano in gioco i bolidi, il nome tecnico delle palle di fuoco. Si tratta di meteore eccezionalmente brillanti, in grado talvolta di superare in luminosità i pianeti più visibili. Non sono garantite, va detto con onestà. La loro comparsa resta una possibilità e non una certezza, ma proprio questa imprevedibilità rende l’osservazione ancora più affascinante. Bastano pochi minuti di pazienza per trasformare una serata qualunque in un ricordo da raccontare.

Per godersi lo spettacolo non serve alcuna attrezzatura particolare. Telescopi e binocoli, anzi, rischiano di essere controproducenti perché restringono il campo visivo, mentre le meteore possono sbucare in qualsiasi zona del cielo. Meglio puntare su un luogo buio, lontano dalle luci della città, e concedere agli occhi una ventina di minuti per abituarsi all’oscurità. Una coperta, un po’ di caffè caldo e lo sguardo rivolto verso l’alto bastano e avanzano.

La superluna e la sua luce sul cielo notturno

Il secondo protagonista del mese è la Luna piena, che si presenterà nella sua versione più scenografica. Si parla di superluna quando il plenilunio coincide con il momento in cui il nostro satellite si trova nel punto della sua orbita più vicino alla Terra. Il risultato è un disco che appare un po’ più grande e soprattutto più brillante rispetto a un normale plenilunio, uno spettacolo che si apprezza al meglio subito dopo il sorgere, quando la Luna è ancora bassa sull’orizzonte e sembra quasi enorme accanto a edifici e alberi.

C’è però un rovescio della medaglia per chi spera di contare le stelle cadenti. Una Luna così luminosa rischia di schiarire il cielo e di nascondere le meteore più deboli, lasciando visibili soprattutto quelle più intense. In questo senso le eventuali palle di fuoco potrebbero risultare le vere protagoniste, perché la loro brillantezza riesce a farsi notare anche quando la luce lunare invade la volta celeste.

Per chi ama la fotografia astronomica il mese offre quindi due occasioni ben diverse. Da un lato la sfida di catturare una scia rapidissima con lunghe esposizioni, dall’altro la possibilità di immortalare una superluna nitida e dettagliata, magari inquadrata insieme a un paesaggio per esaltarne le dimensioni. Due soggetti opposti per carattere ma uniti dallo stesso palcoscenico, il cielo notturno di questo mese, con la Luna piena pronta a illuminarlo come raramente accade durante l’anno.

Fonte: TecnoAndroid