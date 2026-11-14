Disney e Adobe insieme per un’AI generativa guidata dagli artisti

Disney e Adobe hanno stretto una collaborazione pluriennale per sviluppare modelli di intelligenza artificiale generativa proprietari, pensati per sostenere l’intera filiera produttiva della casa di Topolino. L’annuncio è arrivato durante la conferenza Adobe MAX e la formula scelta dalle due aziende per descrivere il progetto è piuttosto netta. Si parla infatti di un’AI “guidata dagli artisti”, un’etichetta che mette al centro chi crea e non la macchina.

Dentro l’intesa c’è anche un aspetto molto concreto. Adobe garantirà a Disney un accesso anticipato alle sue tecnologie più recenti, e l’elenco dei luoghi in cui potrebbero finire è lungo e un po’ vertiginoso: parchi a tema, navi da crociera, contenuti di ESPN e altro ancora. Un ventaglio che tocca praticamente ogni angolo dell’impero dell’intrattenimento.

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Firefly Foundry, il cuore dell’accordo

Il perno di tutta l’operazione si chiama Adobe Firefly Foundry. Disney lavorerà direttamente con Adobe su modelli generativi costruiti su misura attorno alle proprie proprietà intellettuali. Niente a che vedere, quindi, con il solito generatore di immagini che sforna un orso con sei dita e lascia a chi lo usa il compito di rimettere le cose a posto.

Stando al comunicato diffuso dalle aziende, questi sistemi vengono addestrati sulla conoscenza del mondo Disney. Parliamo delle caratteristiche dei personaggi, degli ambienti e degli stili visivi che rendono riconoscibile ogni produzione della compagnia. Il risultato atteso è un materiale “commercialmente sicuro” e già pronto per essere impiegato in produzione. A questo si somma un vantaggio pratico non da poco, perché i nuovi strumenti dovrebbero velocizzare il lavoro e permettere di portare avanti un numero maggiore di progetti creativi.

Non si tratta comunque di un primo appuntamento. Le due società si frequentano già da tempo e Adobe ricorda come la divisione Imagineering R&D di Disney utilizzi Firefly per lo sviluppo dei parchi. Ora però il raggio d’azione si allarga parecchio. Adobe contribuirà ad ampliare i flussi creativi interni di Walt Disney Studios e cercherà di capire in che modo l’intelligenza artificiale possa dare forma ai contenuti di ESPN, con l’obiettivo di accrescere il coinvolgimento dei tifosi.

Per Disney l’AI è già un’abitudine

La partnership con Adobe va ad aggiungersi a una lista che continua ad allungarsi. Prima c’è stato l’accordo con OpenAI, poi il coinvolgimento nella vicenda del fallimento di Character.AI. Tasselli diversi che raccontano un gruppo sempre più presente sul terreno degli strumenti generativi, su più fronti e in tempi piuttosto ravvicinati.

C’è però un dettaglio che stona con il racconto di un’AI al servizio dei creativi. La scorsa settimana è emerso che Disney si starebbe preparando a licenziare migliaia di dipendenti, puntando a un risparmio annuo sui costi pari al 20%. Da una parte dunque modelli generativi guidati dagli artisti, dall’altra una scure che passa per i corridoi. Chi sostiene che le due cose non siano collegate probabilmente ha un’ottima fantasia, dote che in casa Disney di certo non manca mai.

Se l’operazione andasse in porto, per il colosso dell’intrattenimento si tratterebbe del quarto giro di tagli del 2026, un numero che arriva proprio mentre la collaborazione con Adobe prende forma tra studi cinematografici, parchi e contenuti sportivi.

Fonte: TecnoAndroid