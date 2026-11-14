Driver AMD Radeon, un bug logora l’SSD anche a PC inattivo

Un bug nei driver AMD Radeon può tenere occupata l’unità SSD con scritture continue, anche quando il computer resta fermo senza che nessuno lo stia usando. Il difetto riguarda un componente di AMD Software Adrenalin Edition e su alcune macchine arriva a produrre decine o addirittura centinaia di gigabyte scritti ogni giorno, il tutto in silenzio. AMD ha ammesso l’anomalia e sta lavorando a una correzione.

Qualche avvisaglia era già emersa a novembre 2025, quando alcuni utenti avevano notato un comportamento curioso dei driver AMD. Bastava spostare o ridimensionare una finestra per generare centinaia di modifiche ai file di registro nella cartella C:WindowsSystem32AMDEEUDumps. Le segnalazioni più recenti però descrivono qualcosa di più insidioso, cioè scritture che proseguono anche quando il PC viene lasciato completamente in pace.

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Il servizio sotto accusa e il conto per l’SSD

Il protagonista è AMD External Events Utility, un servizio di Windows legato ai driver grafici Radeon. Il processo client, atieclxx.exe, si occupa degli eventi collegati alla visualizzazione, tra cui alcune funzioni dei monitor, le scorciatoie di Adrenalin e le tecnologie di sincronizzazione dello schermo. Accanto a lui lavora anche il processo atiesrxx.exe. Il paradosso è che un componente pensato per reagire a eventi precisi sembra invece produrre, su certe configurazioni, operazioni di I/O ripetute senza una ragione evidente. Si parla di un’attività compresa tra 0,3 e 1,5 MB/s, con picchi persistenti intorno ai 5 MB/s.

Un rappresentante della società ha spiegato che l’origine andrebbe cercata nell’interazione tra External Events Utility e un driver filtro PCIe di Microsoft. Mancano però dettagli tecnici sufficienti per capire quale sequenza di eventi scateni il fenomeno o quale componente esegua materialmente tutte le scritture osservate.

I numeri fanno riflettere. Un flusso costante di 5 MB/s corrisponde a 18 GB ogni ora, 432 GB al giorno e circa 12,96 TB al mese. Anche fermandosi a 1 MB/s si sfiorano i 2,6 TB mensili. La resistenza di un’unità a stato solido viene indicata con il valore TBW (Terabytes Written), ovvero la quantità totale di dati che il produttore prevede possa essere scritta nel corso della vita del disco. Un modello da 300 TBW, per esempio, potrebbe accumulare un carico extra tutt’altro che trascurabile se il problema andasse avanti per mesi. Va detto comunque che le scritture registrate a livello di processo non coincidono automaticamente con i dati davvero programmati nelle celle NAND, perché entrano in gioco cache, controller, gestione dei blocchi e amplificazione in scrittura. Per avere un quadro reale servono anche i contatori dell’unità stessa.

Come accorgersene e cosa aspettarsi da AMD

Su Windows 10 e Windows 11 un primo controllo si fa senza installare nulla. Basta premere Windows+R, digitare resmon e aprire la scheda Disco in Monitoraggio risorse. Nella sezione Attività disco conviene ordinare i processi per byte scritti al secondo e cercare atieclxx.exe o atiesrxx.exe, lasciando il PC inattivo per qualche minuto per vedere se uno dei due mantiene un flusso costante. Per individuare i file coinvolti torna utile Process Monitor di Microsoft Sysinternals, filtrando per nome del processo e osservando le operazioni WriteFile, così da separare le scritture effettive dal resto dell’attività sul file system. Quanto all’usura, la strada giusta è confrontare nel tempo gli attributi SMART e in particolare il contatore Data Units Written delle unità NVMe, consultabile con programmi come CrystalDiskInfo. Una lettura isolata dice poco, è la differenza misurata in un intervallo noto a dare indicazioni concrete.

Alcuni utenti raccontano di aver fermato le scritture arrestando il servizio dalla finestra Servizi, raggiungibile con Windows+R e il comando services.msc, selezionando AMD External Events Utility e scegliendo Arresta. È però una soluzione temporanea, utile soprattutto come verifica. Disattivarlo in modo permanente rischia infatti di compromettere alcune funzioni dei driver, comprese le scorciatoie di Adrenalin e, su certe configurazioni, comportamenti legati a FreeSync.

Il difetto non sembra confinato a una sola release, dato che scritture persistenti sono state segnalate anche con Adrenalin 26.10.2, pubblicato a fine ottobre 2026, e le note ufficiali non citano ancora un rimedio specifico. Stando ai rappresentanti AMD, una possibile correzione è arrivata alla fase di validazione e potrebbe debuttare con Adrenalin 26.11.1, atteso nel corso di novembre.

Fonte: TecnoAndroid