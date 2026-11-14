Superdiffusori dell’influenza: 19 milioni per capire chi contagia

Capire chi sono i superdiffusori dell’influenza e perché alcune persone contagiano molto più di altre è l’obiettivo di un nuovo progetto di ricerca avviato negli Stati Uniti, dove sono stati messi sul piatto 19 milioni di dollari, poco più di 16 milioni di euro al cambio attuale. La domanda di partenza è semplice solo in apparenza. Due persone con la stessa influenza possono avere un impatto molto diverso su chi sta loro intorno, e fino a oggi le ragioni di questa differenza restano in buona parte da chiarire.

Lo studio punta a fare luce proprio su questo squilibrio, concentrandosi su due grandi famiglie di possibili cause. Da una parte ci sono le difese immunitarie di ciascun individuo, dall’altra i fattori ambientali che accompagnano la malattia. L’idea è che la capacità di trasmettere il virus non dipenda soltanto dal fatto di essere infetti, ma da un intreccio di elementi personali ed esterni che finora non è stato descritto con precisione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché alcune persone trasmettono di più il virus

Il concetto di superdiffusore è facile da intuire anche senza una formazione medica. Si tratta di quella persona che, pur avendo la stessa malattia di tante altre, riesce a passare il virus influenzale con una facilità decisamente superiore alla media. Non è una questione di colpa o di comportamento scorretto, almeno non necessariamente. È piuttosto un fenomeno biologico e sociale che chiede di essere misurato e compreso.

Ed è qui che entra in gioco la ricerca finanziata oltreoceano. Studiare il ruolo del sistema immunitario significa chiedersi se il modo in cui l’organismo reagisce all’infezione possa influire sulla quantità di virus che una persona finisce per diffondere. Un corpo che risponde in maniera diversa potrebbe, in teoria, trasformarsi in un veicolo più o meno efficace per il contagio. Capirlo con dati alla mano è esattamente lo scopo del lavoro che sta per partire.

Accanto a questo aspetto, però, c’è tutto ciò che sta fuori dal corpo umano. Gli elementi ambientali rappresentano la seconda metà dell’indagine e servono a completare un quadro che altrimenti resterebbe parziale. La trasmissione di una malattia respiratoria, del resto, non avviene nel vuoto ma dentro contesti precisi, ed è proprio l’interazione tra individuo e ambiente a interessare i ricercatori.

La caccia ai soggetti a rischio

Il senso pratico dell’iniziativa sta tutto nell’idea di individuare i soggetti a rischio, cioè quelle persone che con maggiore probabilità possono diventare un punto di partenza per la circolazione del virus. Riconoscerle significherebbe poter ragionare in modo più mirato sulla diffusione dell’influenza, invece di trattare ogni caso come se fosse identico a tutti gli altri.

Un investimento di questa portata, 19 milioni di dollari interamente dedicati alla questione, dà la misura di quanto il tema venga considerato rilevante. Non si tratta di uno studio marginale ma di un progetto pensato per rispondere a una domanda precisa. Perché, a parità di infezione, la capacità di contagiare cambia così tanto da persona a persona?

Le due direttrici scelte dagli scienziati sono chiare. Da un lato verranno analizzate le risposte immunitarie dei singoli, dall’altro i fattori legati all’ambiente in cui il virus si muove. Mettere insieme questi due piani dovrebbe permettere di capire meglio chi sono davvero i superdiffusori e quali caratteristiche li rendono tali. Il finanziamento stanziato negli Stati Uniti servirà proprio a sostenere questa analisi sul ruolo delle difese dell’organismo e delle condizioni esterne nella trasmissione del virus.

Fonte: TecnoAndroid