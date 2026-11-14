Ombrellone spaziale anti-caldo: promossi tre progetti su cinque

Un ombrellone spaziale per raffreddare la Terra, proprio come quello che in spiaggia ripara dal sole cocente. È l’idea su cui lavorano diversi scienziati per contrastare il riscaldamento globale, responsabile di ondate di calore, siccità, scioglimento dei ghiacci e innalzamento del livello dei mari. Il principio è semplice almeno sulla carta: piazzare un enorme schermo nello spazio per attenuare i raggi solari che raggiungono il nostro pianeta.

L’intuizione non è affatto nuova, visto che gli esperti ci ragionano da molti anni. A segnare un passo avanti adesso è un nuovo studio del Planetary Sunshade Institute, organizzazione con sede a Los Angeles, in California. La ricerca è stata realizzata con il sostegno dell’agenzia britannica Advanced Research and Invention Agency e con la collaborazione di ricercatori della Cornell University, dell’Università di Nottingham e del Jet Propulsion Laboratory della Nasa. Il lavoro mette a confronto cinque soluzioni tecnologiche differenti per costruire l’ombrellone spaziale, e non tutte hanno superato l’esame.

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Girandole giganti, filtri e nuvole artificiali

Tre progetti sono stati promossi. Il primo prevede di collocare circa 5mila gigantesche strutture riflettenti, ognuna larga 40 chilometri, a circa 2,36 milioni di chilometri dalla Terra in direzione del Sole. Si tratterebbe di una specie di girandole, ciascuna dotata di 512 pale di alluminio lunghe 10 chilometri e con uno spessore inferiore a un centesimo di millimetro, che ruotano attorno a un centro. Distribuendo l’ombra in modo diverso sarebbe possibile raffreddare il pianeta in maniera uniforme oppure concentrare l’effetto su alcune aree specifiche, come le regioni polari.

La seconda proposta punta invece su filtri capaci di respingere una parte della radiazione infrarossa, quella che contribuisce a scaldare la Terra, lasciando però passare la luce visibile. Il terzo progetto si basa su una nube di particelle microscopiche, ciascuna larga meno di un millesimo di millimetro, in grado di disperdere i raggi del Sole in varie direzioni e impedire così che una parte arrivi fino a noi. A tenere compatta questa nuvola artificiale ci penserebbero circa 8.300 veicoli spaziali disposti tutto intorno, equipaggiati con dispositivi che generano forze elettriche per controllarne i movimenti.

Le altre due ipotesi sono state bocciate. La prima, fondata su materiali che deviano la luce, offrirebbe vantaggi troppo modesti. La seconda prevede di posizionare gli schermi molto più vicino alla Terra, con il rischio concreto di collisioni con i detriti spaziali.

Tempi lunghi e parecchie incognite

Secondo i calcoli dei ricercatori, ridurre dell’1% l’energia che il globo riceve grazie a uno schermo potrebbe far scendere la temperatura media di circa un grado. Per passare dalle simulazioni alla realtà, però, servirebbero dai 20 ai 40 anni. Una volta operativo, il sistema potrebbe restare in funzione per decenni e all’occorrenza essere regolato nel giro di pochi giorni.

I limiti comunque non mancano. Diminuire la luce in arrivo potrebbe modificare il ciclo dell’acqua e alterare le precipitazioni. Bloccare parte dell’irraggiamento, poi, non eliminerebbe l’anidride carbonica già accumulata nell’atmosfera né fermerebbe le nuove emissioni. C’è infine un problema ancora irrisolto, cioè procurarsi e trasportare nello spazio le enormi quantità di materiali necessarie alla costruzione.

Per verificare se l’ombrellone spaziale sia davvero fattibile, gli autori dello studio propongono di investire circa 26 milioni di euro in cinque anni in un programma di ricerca dedicato. Quanto potrebbe costare l’eventuale realizzazione dell’opera, invece, non è ancora stato quantificato.

Fonte: TecnoAndroid