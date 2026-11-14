Office 2021 senza supporto: cosa cambia con l’ESU di Windows 10

Con il 13 ottobre 2026 si è chiuso il supporto di Office 2021, e con lui quello delle edizioni LTSC, Project e Visio della stessa generazione. Nello stesso giorno sarebbe dovuto scadere anche l’ESU consumer di Windows 10, ma a fine giugno Microsoft ha spostato quella data al 12 ottobre 2027. Le due scadenze quindi non coincidono più e per chi gestisce postazioni o interi parchi macchine diventano due questioni separate. Si incrociano però in un punto preciso, cioè la versione di Office installata sul sistema operativo sbagliato.

Per Office 2021 non esiste alcun programma di aggiornamenti estesi. Niente più patch di sicurezza, correzioni o assistenza tecnica, anche se le applicazioni continuano ad avviarsi e ad aprire i file come sempre. Il vero nodo sono le vulnerabilità scoperte da adesso in poi, che resteranno aperte.

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Windows 10, l’ESU e cosa si rischia restando fermi

Il supporto ordinario di Windows 10 è terminato il 14 ottobre 2025 e da allora gli aggiornamenti di sicurezza arrivano solo ai dispositivi iscritti all’ESU. Il 25 giugno 2026 Microsoft ha allungato di un anno il programma per i dispositivi personali, con copertura fino al 12 ottobre 2027. Chi era già iscritto la ottiene in automatico e l’adesione resta possibile fino a quella data. Nello Spazio economico europeo è gratuita con l’accesso tramite account Microsoft, mentre per le edizioni commerciali rimane a pagamento per singolo dispositivo, con copertura annuale fino a un massimo di tre anni. L’estensione porta soltanto patch classificate come critiche e importanti. Non aggiunge funzioni e non dà diritto al supporto tecnico ordinario.

Una postazione con Office 2021 senza patch, collegata alla posta e ai file condivisi, ha un punto debole molto chiaro nei documenti ricevuti. Un allegato Word o Excel costruito per sfruttare una falla nota resta efficace su una suite che non riceve più correzioni, e a quel punto la difesa dipende da antivirus e policy di filtraggio, non dal programma. Lo stesso discorso vale per un PC con Windows 10 privo di ESU e connesso ogni giorno a Internet. Una macchina compromessa diventa una porta d’ingresso verso NAS, cartelle di rete e altri computer della stessa LAN. Il rischio scende parecchio su una postazione isolata, senza posta né navigazione, usata per un gestionale o per consultare file locali. Lì restare su Office 2021 ancora per un po’ è una scelta difendibile, purché documentata.

Microsoft 365, Office LTSC 2024 o licenza perpetua

Le strade principali sono tre. Microsoft 365 Apps funziona in abbonamento, con costo mensile o annuale, e riceve funzioni e aggiornamenti in modo continuo, oltre a servizi come Teams, OneDrive e funzioni di intelligenza artificiale a seconda del piano. Office LTSC 2024 è la versione a canale di servizio a lungo termine, venduta a volume e pensata per ambienti regolamentati o non sempre connessi. Ha solo correzioni e sicurezza, nessuna funzione nuova, Teams non preinstallato e Publisher assente, con supporto fino al 9 ottobre 2029. Office 2024 in licenza perpetua, nella versione non LTSC, è invece l’acquisto una tantum per privati e piccoli studi, anch’esso supportato fino a ottobre 2029 e senza alcuna fase estesa successiva.

In ambito tecnico la differenza che pesa davvero è la gestione del cambiamento. Con Microsoft 365 le funzioni cambiano ogni mese o ogni sei mesi e va governato il canale di aggiornamento. Con LTSC la configurazione resta quella del giorno dell’installazione fino al 2029, un vantaggio concreto per un parco macchine omogeneo, pagato però con l’assenza di novità, intelligenza artificiale compresa.

Conta poi l’abbinamento con il sistema operativo. Secondo Microsoft su Windows 10 Office 2024 e LTSC 2024 continuano a funzionare ma senza supporto, mentre su Windows 11 restano coperti fino a ottobre 2029. Microsoft 365 Apps su Windows 10 riceve solo aggiornamenti di sicurezza fino al 10 ottobre 2028, con funzioni congelate alla versione 2608. Installare Office LTSC 2024 su Windows 10 sposta quindi il problema di un anno senza risolverlo, per questo le due migrazioni vanno pianificate insieme.

Windows 11 Pro, cosa verificare prima del passaggio

Servono TPM 2.0, Secure Boot, firmware UEFI e un processore abbastanza recente, in genere Intel Core di ottava generazione o successiva. Il controllo si fa con l’app Controllo integrità PC e spesso il TPM c’è ma risulta disattivato, cosa che si sistema dal firmware in pochi minuti. Se la macchina non è compatibile, l’ESU fa da ponte fino a ottobre 2027, giusto il tempo per programmarne la sostituzione.

Un dettaglio che sfugge spesso riguarda i cicli di servizio. Windows 11 Pro versione 24H2, come la Home, ha chiuso il supporto il 13 ottobre 2026 e il passaggio alla 25H2, coperta fino al 12 ottobre 2027 per queste edizioni, avviene con un pacchetto di abilitazione e un solo riavvio. Scegliere Windows 11 significa quindi seguire un calendario annuale di versioni.

Su una postazione con posta, browser e documenti condivisi la combinazione più lineare è Windows 11 Pro con Office LTSC 2024 o Microsoft 365, a seconda che serva la collaborazione in cloud. Su hardware incompatibile conviene tenere Windows 10 con ESU, pianificare la sostituzione entro ottobre 2027 ed evitare nuove licenze Office senza supporto su quel sistema. Per le postazioni isolate e offline Office LTSC 2024 resta l’opzione più coerente.

Il costo delle licenze è spesso il motivo per cui le migrazioni slittano. PrimeLicense propone licenze usate rivendute secondo il quadro normativo europeo fissato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 3 luglio 2012, con a catalogo sia Office 2024 LTSC Professional Plus sia Windows 11 Pro. L’azienda fa parte del programma Microsoft Cloud Partner, offre una garanzia Trusted Shops per acquisti fino a 2.500 euro e assistenza gratuita in italiano per attivazione, installazione e risoluzione dei problemi.

Fonte: TecnoAndroid