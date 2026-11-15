Schlörwagen: l’auto del 1939 più aerodinamica di Tesla Model S

Nel 1939 un ingegnere tedesco provò a riscrivere le regole del design automobilistico con lo Schlörwagen, una vettura dalla sagoma a goccia pensata per tagliare l’aria come nessun’altra auto del suo tempo. Il suo coefficiente di resistenza aerodinamica era così basso da risultare ancora oggi difficile da superare, eppure quel prototipo non arrivò mai nelle concessionarie e finì per sparire nel nulla.

Per capire quanto fosse fuori dagli schemi bisogna tornare agli anni Trenta, quando quasi tutte le automobili seguivano lo stesso modello. I frontali erano lunghi e imponenti perché dovevano ospitare motori enormi, mentre gli abitacoli restavano piuttosto sacrificati. Le linee avevano poche curve e l’aerodinamica era considerata un dettaglio secondario. Poi arrivò lo Schlörwagen e almeno sulla carta tutto cambiò.

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Schlörwagen: un uovo di alluminio nato da una Mercedes

A idearlo fu Karl Schlör, un ingegnere che da anni proponeva una carrozzeria capace di offrire pochissima resistenza all’aria. Alla fine riuscì a trasformare le sue idee in realtà con un prototipo costruito sul telaio della Mercedes Benz 170H. La scelta non era affatto casuale perché quel modello aveva il motore montato dietro, una caratteristica indispensabile per il progetto. La lettera H nel nome richiamava proprio la parola tedesca Heckmotor, cioè motore posteriore.

La scocca venne realizzata in alluminio e a quanto pare il suo creatore si ispirò alle ali degli aerei per disegnarla. Il risultato fu una specie di uovo su ruote che nei test successivi con il motore installato fece segnare un coefficiente di appena 0,186. Per avere un termine di paragone basta pensare a Tesla Model S, una delle auto di grande serie più aerodinamiche in circolazione, che si ferma a 0,208 e quindi fa peggio di un progetto vecchio di quasi un secolo.

Le misure erano quelle di una vera auto familiare, lunga 4,33 metri e alta 1,48 metri con un passo di 2,6 metri. All’interno potevano trovare posto sette persone. La forma a lacrima era davvero singolare e del tutto rivoluzionaria per l’epoca, ma dietro quel numero così basso si nascondevano problemi piuttosto seri.

Veloce ma instabile e bocciato dal pubblico

Il difetto più grave riguardava la sicurezza. La linea così affusolata e il motore collocato molto indietro rispetto al baricentro rendevano la vettura vulnerabile ai venti trasversali e complicavano parecchio la guida.

Sul fronte delle prestazioni però lo Schlörwagen sapeva il fatto suo. Durante le prove raggiunse una velocità massima di 135 km/h, ben 20 km/h in più rispetto alla Mercedes da cui derivava. Anche i consumi erano notevoli con 8 litri ogni 100 km, tra il 20 e il 40% in meno rispetto al modello di riferimento.

La vettura venne presentata al Salone dell’Automobile di Berlino del 1939 e suscitò un’enorme curiosità. Il pubblico però la trovò troppo avanti per i suoi gusti e la liquidò semplicemente come brutta. Quelle critiche, unite allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fecero sì che il prototipo non entrasse mai in produzione. La sua storia ebbe comunque un seguito piuttosto bizzarro perché nel 1942 gli venne montato un motore radiale d’aereo sovietico catturato, da 130 CV e completo di elica, e venne fatto girare su un circuito di prova.

La fine misteriosa dell’uovo di Gottinga

Con la fine del conflitto dell’auto si persero le tracce. Alcune testimonianze sostengono che fosse ancora in piedi almeno fino ad agosto del 1948 nel laboratorio AVA di Gottinga dove era stato sviluppato, ma l’edificio venne poi demolito e con ogni probabilità anche la carrozzeria fece una brutta fine. Da qui il soprannome di uovo di Gottinga con cui è ricordato ancora oggi.

Quasi nove decenni dopo quel valore resta un traguardo complicato. Le auto di serie più aerodinamiche di oggi, in gran parte elettriche, ci vanno vicino senza però raggiungerlo. Xiaomi SU7 dichiara 0,195, Lucid Air arriva a 0,197 e Mercedes EQS si attesta a 0,20. E lo Schlörwagen potrebbe persino tornare su strada, visto che nel 2021 l’associazione Mobile Welten di Hannover ha annunciato la costruzione di una replica basata sui progetti originali, un lavoro che secondo le sue stime avrebbe richiesto diversi anni.

Fonte: TecnoAndroid