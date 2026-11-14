Satya Nadella avverte: l’IA rischia di perdere il consenso

Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha lanciato un avvertimento piuttosto diretto a tutto il mondo dell’intelligenza artificiale. Secondo il numero uno di Redmond l’industria rischia di perdere in tempi rapidi il sostegno della società se non riuscirà a dimostrare che questa tecnologia serve davvero a migliorare la vita delle persone. Il messaggio è chiaro e arriva proprio da chi su questa scommessa ha puntato moltissimo.

Da anni infatti Microsoft investe cifre enormi nello sviluppo dell’IA e ha portato strumenti come Copilot all’interno dei suoi prodotti. Eppure lo stesso Nadella riconosce che dietro tutto questo impegno si nasconde un problema di fondo. A cosa serve spendere così tante risorse se poi la tecnologia non produce benefici tangibili per chi la usa ogni giorno? È una domanda che il manager non ha evitato e che anzi ha messo al centro del suo ragionamento.

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Satya Nadella avverte: il confronto con Larry Fink a Davos

L’occasione per affrontare il tema è stata una conversazione con Larry Fink, CEO di BlackRock, durante il Forum Economico Mondiale di Davos che si è svolto a gennaio. In quella sede Nadella ha spiegato che la comunità internazionale deve cominciare a usare l’intelligenza artificiale per ottenere risultati che contino davvero. In caso contrario sarà complicato giustificare il consumo energetico necessario ai centri di calcolo che tengono in piedi tutti questi sistemi.

Ma cosa intende esattamente il capo di Microsoft quando parla di risultati concreti? Gli esempi citati sono piuttosto precisi e riguardano la sanità, l’istruzione, l’efficienza della pubblica amministrazione e la competitività delle aziende. Per Nadella non basta sviluppare modelli sempre più potenti o capaci di fornire risposte via via migliori. Serve anche che questi progressi arrivino alla società e che si traducano in vantaggi percepibili da tutti.

Energia, data center e il nodo del permesso sociale

Il punto critico sta proprio nelle risorse. Far funzionare un’infrastruttura di queste dimensioni richiede quantità gigantesche di elettricità e i data center stanno aumentando in modo costante il loro fabbisogno. Non si tratta di un problema solo teorico. Alcuni progetti hanno già incontrato l’opposizione delle comunità locali, preoccupate per il possibile impatto ambientale e per la pressione che queste strutture possono esercitare sulle reti elettriche.

È qui che entra in gioco il concetto di permesso sociale, espressione con cui Nadella descrive una sorta di consenso implicito che la collettività concede alle aziende. Se l’IA non riuscirà a migliorare aspetti specifici della vita quotidiana, le imprese potrebbero perdere la legittimazione necessaria per continuare a destinare a questa tecnologia risorse scarse come l’energia. Una frase in particolare riassume bene il suo pensiero, quando afferma che bisogna fare qualcosa di utile con l’IA altrimenti si perderà rapidamente il permesso sociale.

Va detto però che Satya Nadella non sta chiedendo di rallentare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La sua è più che altro una sfida rivolta ai pionieri del settore, chiamati a fare meglio e a dimostrare il valore reale del loro lavoro. L’obiettivo indicato dal CEO è che i progressi tecnologici si trasformino in benefici effettivi e raggiungano un numero sempre maggiore di persone, imprese e Paesi.

Fonte: TecnoAndroid