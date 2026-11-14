Logitech dà un giorno libero ai dipendenti per giocare a GTA 6

Il 19 novembre, giorno in cui arriverà nei negozi Grand Theft Auto 6, rischia di trasformarsi in una specie di festa non ufficiale per milioni di appassionati, e Logitech ha scelto di assecondare l’onda invece di combatterla. L’azienda tecnologica ha concesso a tutto il personale la possibilità di prendersi un giorno libero in coincidenza con il debutto di GTA6. Dietro la decisione ci sono numeri piuttosto eloquenti. Secondo un sondaggio, circa 12,5 milioni di lavoratori negli Stati Uniti potrebbero assentarsi proprio in occasione del lancio, con una perdita di produttività stimata in oltre un miliardo di dollari, pari a circa 900 milioni di euro.

Logi Game Day, la giornata di gioco voluta da Logitech

L’iniziativa ha un nome preciso, Logi Game Day, e funziona in modo semplice. Ogni dipendente può staccare per un giorno e dedicarsi a qualsiasi videogioco preferisca. Logitech si aspetta ovviamente che in tanti scelgano di passare la giornata in compagnia di GTA6, ma chi non è interessato al titolo di Rockstar Games può spostare il riposo su un’altra data. L’invito vale per tutti, dai vertici dell’azienda fino agli stagisti. Per l’occasione è stato perfino realizzato un finto certificato medico datato 19 novembre, pensato apposta per il grande lancio.

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La amministratrice delegata Hanneke Farber ha spiegato che è arrivato il momento di abbandonare lo stereotipo secondo cui il gioco sarebbe una perdita di tempo. Un’azienda che progetta prodotti sia per il lavoro sia per lo svago, ha aggiunto, vede ogni giorno come l’impegno in un ambito sostenga i risultati nell’altro. Oltre alla giornata libera, il 19 novembre Logitech ospiterà anche un evento in streaming condotto da Robin Piispanen, direttore generale del marchio dedicato al gaming Logitech G. Piispanen ha raccontato di osservare in prima persona come i dipendenti che affinano le proprie abilità nei videogiochi le riportino poi direttamente nel lavoro e nella risoluzione dei problemi.

Le altre realtà che si fermano per GTA6

Logitech è la realtà più grande ad aver annunciato un permesso esteso a tutta l’azienda per giocare a Grand Theft Auto 6, ma non è l’unica. Almeno altre tre organizzazioni hanno concesso ai propri dipendenti un riposo retribuito ufficiale. La prima a muoversi è stata una unità dell’esercito americano, il 9° Battaglione Genio di Brigata della 3ª Divisione di Fanteria di stanza a Fort Stewart, in Georgia, che ha offerto ai soldati quattro giorni di licenza per giocare a patto di rinnovare la ferma. Il congedo va dal 20 al 23 novembre e si traduce di fatto in un lungo fine settimana. C’è poi Burger Motorsports, azienda con sede nella California meridionale, che su Instagram ha comunicato la sospensione delle attività per l’intera giornata del 19 novembre. In Canada Edison Motors ha rinunciato a chiedere ai dipendenti di presentarsi il 19 e il 20 novembre, regalando così quattro giorni consecutivi da trascorrere con il nuovo capitolo della saga.

Perché il videogioco può aiutare sul lavoro

Le aziende che scelgono questa strada, anziché penalizzare le assenze previste, puntano su possibili benefici per l’ambiente lavorativo. Logitech ha citato due ricerche nel suo comunicato. La prima rileva che l’81% dei giocatori ritiene che i videogiochi aumentino la fiducia in se stessi, riducano ansia e stress e siano direttamente collegati a prestazioni lavorative migliori nella quotidianità. La seconda indica che il 98,8% dei responsabili delle decisioni IT nelle grandi imprese considera le abilità maturate giocando direttamente trasferibili nel lavoro.

Lo psichiatra Douglas McWilliams ha spiegato che prendersi del tempo per giocare può aiutare anche a contenere il burnout, una delle cause principali di elevato ricambio del personale, assenteismo, calo della produttività e problemi di salute fisica e mentale. Secondo lo specialista, il distacco mentale dal lavoro si ottiene in genere proprio attraverso le pause. Perché ci sia un vero recupero, però, il tempo libero deve portare a un completo disimpegno dalle attività professionali, richiedere una certa energia di attivazione, risultare rilassante e dipendere da una scelta personale. McWilliams sostiene che i grandi lanci videoludici come Grand Theft Auto 6 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time, atteso per il 21 novembre, possano rispondere a queste condizioni e avere effetti positivi sulla salute mentale dei lavoratori che si concedono una pausa per giocarci.

Fonte: TecnoAndroid