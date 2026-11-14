PS5, problema di licenze su PS Plus: uno sparatutto a rischio

Un problema di licenze su PS5 rischia di creare più di qualche grattacapo agli abbonati a PlayStation Plus. Nel mirino c’è uno sparatutto che, se riscattato tramite PS Plus Essential e poi scaricato dal catalogo Extra, può finire per diventare inaccessibile. Questa situazione riguarda in particolare chi ha sottoscritto i piani Extra e Premium, cioè proprio gli utenti che più facilmente si trovano a gestire lo stesso titolo attraverso canali diversi del servizio. Non è un caso isolato legato a una singola console difettosa ma un intoppo nel modo in cui il sistema assegna e riconosce i diritti di accesso ai giochi.

Il punto centrale è abbastanza semplice da spiegare, anche se le conseguenze possono essere fastidiose. Lo stesso gioco può arrivare nella libreria per due strade differenti, e quando queste strade si incrociano la gestione delle licenze su PS5 sembra non comportarsi come dovrebbe. Il risultato è che chi pensa di avere il titolo saldamente in mano potrebbe ritrovarsi senza la possibilità di avviarlo.

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Cosa succede con lo sparatutto di PS Plus

Lo sparatutto in questione è entrato nel catalogo del servizio a partire dal mese di agosto, e da quel momento convive in due forme diverse all’interno dell’offerta PlayStation Plus. Da un lato c’è il riscatto attraverso il livello Essential, dall’altro la disponibilità nella raccolta di giochi riservata ai livelli superiori. Il guaio nasce proprio quando un utente compie entrambi i passaggi, ovvero riscatta il titolo tramite PS Plus Essential e successivamente lo scarica dal catalogo Extra.

In questo scenario la PS5 può associare al gioco una licenza diversa da quella che l’utente si aspetta, e il rischio concreto è quello di perdere l’accesso al titolo. Detto in parole povere, la console finisce per fare confusione tra le due versioni dello stesso gioco, con il pericolo che il diritto a giocarlo venga legato alla modalità meno stabile tra le due. Per chi ha messo da parte quel titolo con l’idea di giocarlo con calma, non è certo una bella sorpresa.

Perché gli abbonati Extra e Premium devono fare attenzione

Gli utenti dei piani Extra e Premium sono quelli più esposti, semplicemente perché hanno accesso a entrambe le vie di ottenimento. Chi possiede solo Essential non ha il catalogo a disposizione e quindi non rischia di incappare nel doppio passaggio che genera il problema. Gli abbonati ai livelli più alti invece si trovano davanti alla tentazione naturale di scaricare il gioco dal catalogo anche dopo averlo riscattato, oppure di fare le due operazioni senza pensarci troppo.

Ecco perché la raccomandazione è di prestare particolare attenzione al momento del riscatto di questo sparatutto. Non si tratta di rinunciare al gioco ma di essere consapevoli che l’ordine e la modalità con cui lo si aggiunge alla libreria possono fare la differenza. Un gesto apparentemente innocuo, come premere il pulsante di download dalla sezione del catalogo, rischia di compromettere l’accesso ottenuto attraverso Essential.

Il nodo, insomma, sta tutto nella gestione delle licenze su PS5 e nel modo in cui il sistema interpreta un gioco che risulta disponibile contemporaneamente in due forme diverse all’interno dello stesso abbonamento. Finché l’intoppo resta in piedi, gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium che puntano a conservare lo sparatutto arrivato nel catalogo dal mese di agosto sono chiamati a muoversi con prudenza nel riscattarlo, evitando di sovrapporre il riscatto da Essential e il download dal catalogo Extra.

Fonte: TecnoAndroid