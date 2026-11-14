Ford Explorer, airbag laterali e ustioni: indagine su 1,2 milioni

Negli Stati Uniti si è aperta un’indagine che riguarda oltre 1,2 milioni di Ford Explorer. Al centro dell’attenzione ci sono gli airbag laterali, che in alcuni casi avrebbero provocato ustioni a chi si trovava a bordo al momento dell’apertura. A muoversi è stato l’Office of Defects Investigation della NHTSA, l’agenzia federale americana che si occupa di sicurezza stradale. Non si tratta ancora di un richiamo, ma di una verifica avviata dopo una serie di segnalazioni arrivate da automobilisti rimasti feriti durante un incidente. Gli airbag salvano vite ogni giorno, eppure la vicenda Takata ha mostrato quanto un difetto possa trasformarli in un pericolo concreto.

Cosa sta verificando la NHTSA sui Ford Explorer

Le segnalazioni arrivate all’agenzia sono di due tipi. Ci sono otto questionari compilati direttamente dai proprietari dei veicoli e quattro rapporti del sistema Early Warning Reporting nella categoria dedicata a morti e feriti. Tutti puntano nella stessa direzione: gli airbag laterali montati sui Ford Explorer prodotti dal 2021 al 2026 potrebbero causare ustioni nel momento in cui si gonfiano. Secondo quanto riportato nei documenti, sia i conducenti sia i passeggeri anteriori hanno ricevuto diagnosi di bruciature di secondo e terzo grado, tanto gravi da richiedere cure mediche. Sotto la lente sono finite anche le versioni del SUV in dotazione alle forze di polizia.

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Nel complesso la valutazione preliminare coinvolge esattamente 1.236.155 esemplari. Nelle 11 segnalazioni raccolte si contano 11 tra incidenti e incendi, cosa del tutto coerente con l’attivazione degli airbag, e 10 casi di lesioni. Per fortuna l’ente non ha ricevuto notizia di vittime. L’indagine dovrà ora stabilire la portata del presunto difetto, quanto spesso si manifesti e quali conseguenze possa avere. Solo se il problema verrà confermato scatterà un richiamo ufficiale.

Le testimonianze dei proprietari: ustioni chimiche e vestiti bruciati

Alcune delle denunce descrivono episodi piuttosto inquietanti. Una è stata presentata il 6 settembre 2025 dal proprietario di un Ford Explorer del 2022 residente a Reseda, in California. Durante un incidente avvenuto il 25 agosto 2025 l’airbag lato guida si è aperto e, stando al suo racconto, ha lasciato sulla pelle del propellente non reagito, provocando una grave ustione chimica. Un’altra segnalazione risale al 12 dicembre 2023 ed è stata inviata dal proprietario di un modello del 2023. In quel caso il passeggero anteriore ha riferito di aver riportato bruciature di primo e secondo grado dopo un urto laterale che aveva fatto scattare gli airbag. Qualcosa, secondo la sua descrizione, era riuscito a passare attraverso tre strati di vestiti.

C’è poi un terzo episodio, segnalato il 15 luglio 2024 da un residente del Missouri. Dopo uno scontro l’airbag laterale avrebbe spruzzato una sostanza chimica bollente sul lato sinistro del corpo, sciogliendo gli abiti e causando ustioni sul fianco.

Il lavoro di Ford sulla qualità

La vicenda arriva in un periodo in cui la casa dell’Ovale Blu sta cercando di migliorare l’affidabilità dei propri modelli sotto la guida di Jim Farley. Quest’anno Ford ha già diffuso un numero preoccupante di richiami, tra cui uno che ha interessato più di 13 milioni di Explorer e Lincoln Aviator. Ad agosto lo stesso Farley ha ammesso che il lancio travagliato della quinta generazione di F Series Super Duty, avvenuto nel 2023, è stato il punto di partenza per un cambiamento profondo. Due terzi dei dirigenti nei reparti produzione, catena di fornitura, ingegneria e sistemi industriali sono stati sostituiti da figure molto più concentrate sul miglioramento della qualità.

Qualche segnale positivo, a dire il vero, si è già visto. A giugno Ford si è piazzata al primo posto tra i marchi generalisti nello studio sulla qualità iniziale di JD Power, che analizza i problemi riscontrati dai proprietari nei primi 90 giorni di utilizzo dell’auto. Un risultato che indica come gli sforzi dell’azienda stiano iniziando a dare frutti.

Fonte: TecnoAndroid